manga – ANGEL DENSETSU (Legend of Angel) – di Norihiro Yagi

SCHEDA

Titolo originale: Angel Densetsu – (エンジェル伝説)

Titolo internazionale: Angel Legend – Legend of Angel

Autore: Norihiro Yagi

Genere: azione, arti marziali, commedia, scolastico, sentimentale, shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 1992 – 2000

Casa Editrice giapponese: Shueisha

Rivista: Gekkan Shounen Jump

Volumi: 15 (concluso) – ristampato nel 2007 in 10 volumi (concluso)

In Italia: inedito

TRAMA

Seiichirou Kitano ha un faccia che fa paura: pallido, occhi scavati, sguardo cupo; ma in realtà è una persona gentile, e anche ingenua. Insomma, un angelo con il volto di un diavolo. Quando arriva al suo nuovo liceo la prima impressione è pessima, e sia gli studenti che professori ne sono spaventati.

A causa di alcune incomprensioni, Kitano finisce per “sconfiggere” i teppisti della sua scuola, e viene eletto come il loro capo e guardiano dell’istituto. Con questo nuovo titolo, viene sfidato da altri delinquenti, sia maschi che femmine (eh sì, in questo manga menano forte anche le donne!). Ma guadagnerà anche degli amici, e si innamorerà per la prima volta.

OPERE RELATIVE

Anime

– Angel Densetsu – 2 oav

RECENSIONI

