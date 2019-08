manga – GAKUEN BABYSITTERS (School Babysitters) – di Hari Tokeino

A cura di Ann

SCHEDA

Titolo originale: Gakuen Babysitters – (学園ベビーシッターズ)

Titolo internazionale: School Babysitters

Autrice: Hari Tokeino

Genere: scolastico, shoujo, sentimentale, slice of life

Rating: consigliato a tutti

Anno di pubblicazione in Giappone: 2009 – in corso

Casa Editrice giapponese:n Hakusensha

Rivista: LaLa

Volumi: (concluso)

In Italia: inedito

TRAMA

Due giovani fratelli, Ryuchi e Kotaro, rimangono orfani dopo l’improvvisa morte dei genitori. Ma la signora Moriyama, che ha perso nello stesso incidente figlio e nuora, gli fa una proposta. E’ la preside di un istituto dove può accogliere i due – offrendo vitto, alloggio e istruzione gratis – se Ryuchi entrerà nello staff dell’asilo della scuola (dove tra l’altro andrà anche Kotaro), e aiuterà lì nelle sue ore libere.

I volumi raccontano la vita quotidiana di Ryuchi e poi i suoi amici, tra impegni scolastici e bambini a cui badare.

OPERE RELATIVE

Anime

– Gakuen Babysitters – serie tv

