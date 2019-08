manga – UNDER NINJA – di Kengo Hanazawa

A cura di Han e M.

Titolo originale: Under Ninja – (アンダーニンジャ)

Titolo internazionale: Under Ninja

Autore: Kengo Hanazawa

Genere: azione, mistero, psicologico, seinen, ninja moderni

Rating: consigliato ad un pubblico adulto

Anno di pubblicazione in Giappone: 2018 – in corso

Casa Editrice giapponese: Kodansha

Rivista: Young Magazine

Volumi: 2 (in corso)

In Italia: inedito

Durante la Seconda Guerra Mondiale c’era un segreto squadrone di ninja nell’esercito giapponese, impiegato per uccidere silenziosamente alcuni obiettivi strategici. Finita la guerra, il corpo era stato poi smantellato. Ma al giorno d’oggi si combatte una grande battaglia contro il terrorismo, così i ninja sono stati ripristinati, e ora in Giappone ce ne sono circa duecentomila, divisi in varie gerarchie.

Il protagonista Kumogakure Kuro è un genin, ovvero uno dei più bassi di categoria. E’ annoiato e senza lavoro, quando improvvisamente il suo capo gli lascia, dopo molto tempo, un incarico. Ma dovrà vedersela con dei strani personaggi urbani, tra cui: una vicina sempre ubriaca, un’altro che ruba biancheria intima, un barbone dalla doppia identità, uno straniero strambo che dice di dover diventare un ninja per salvare la figlia.

