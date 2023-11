anime – UNDER NINJA – di Satoshi Kuwabara

3 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Han.

SCHEDA

Titolo originale: Under Ninja – (アンダーニンジャ)

Titolo internazionale: Under Ninja

Genere: serie tv – azione, mistero, ninja moderni, humor nero

Target: seinen

Rating: adatto ad un pubblico adulto

Numero episodi: 7 – in corso (previsti 12)

Anno di uscita in Giappone: Ottobre 2023 – in corso

Rete tv giapponese: Tokyo Tx

Trasmissione: venerdì alle 01:28 (JST)

Tratto: manga “Under Ninja” di Kengo Hanazawa.

Director: Satoshi Kuwabara

Series Composition: Keiichiro Ochi

Script: Keiichiro Ochi

Character design: Nobuteru Yuki

Music: MK, Ryu*, Sadahiro Nakano, Shōta Kowashi, Yūsuke Seo

Studios: Tezuka Productions

Titolo in Italia: Under Ninja

Anno di pubblicazione in Italia: Ottobre 2023

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: Crunchyroll, sub ita

Censura: no

Edizione italiana: Crunchyroll Italia (solo streaming)

Sigle:

Opening

“Hyper” by Kroi

Ending

“Himitsu” by KOTORI

Trailer



TRAMA

Il Giappone moderno è protetto nell’ombra da circa 200.000 ninja, che svolgono missioni per il governo. Mentre alcuni sono importanti e lavorano dietro le quinte nei conflitti a livello nazionale, altri più mediocri fanno anche fatica a trovare lavoro, come il protagonista, Kuro.

E’ annoiato e senza una missione da svolgere da molto tempo, quando improvvisamente il suo capo gli lascia un incarico alquanto particolare: infiltrarsi in una scuola superiore.

DOPPIATORI

Taito Ban – Kuro Kumogakure

Atsumi Tanezaki – Suzuki

Daiki Yamashita – Shion Hachiya

Tarusuke Shingaki – Katō

Tasuku Hatanaka – Miracle Hibi

