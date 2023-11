anime – STARDUST TELEPATH – di Kaori

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Hoshikuzu Telepath – (星屑テレパス)

Titolo internazionale: Stardust Telepath

Genere: serie tv – commedia, sentimentale, soprannaturale

Target: seinen – yuri

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 6 (in corso) – previsti 12

Anno di uscita in Giappone: Ottobre 2023 – in corso

Rete tv giapponese: AT-X

Trasmissione: lunedì alle 21:00 (JST)

Tratto: 4-koma manga

Director: Kaori

Series Composition: Kaori, Natsuko Takahashi

Character design: Takahiro Sakai

Music: Asuka Sakai

Studios: Gokumi

Titolo in Italia: Stardust Telepath

Anno di pubblicazione in Italia: Ottobre 2023

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: Crunchyroll, sub ita

Censura: no

Edizione italiana: Crunchyroll Italia (solo streaming)

Sigle:

Opening

“Ten to Sen” by Miku Itō

Ending

“Tentaizu” by SoundOrion

Trailer



TRAMA

Umika Konoshi è una ragazzina timida ed ansiosa, non si sente capita dal resto dell’umanità, e desidera trovare degli alieni che sicuramente potranno comprenderla meglio. Una notte arriva addirittura ad esprimere questo desiderio ad una stella cadente. E la cometa porta davvero un alieno nella sua vita!

Nella sua classe arriva infatti l’estroversa Yu Akeuchi, una extraterrestre con capacità di telepatia, quindi perfetta per una ragazza come lei che ha problemi di comunicazione!

DOPPIATORI

Yurie Funato – Umika Konoshi

Seria Fukagawa – Yu Akeuchi

