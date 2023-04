anime – HELL’S PARADISE (Jigokuraku) – di Kaori Makita

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Jigokuraku – (地獄楽)

Titolo internazionale: Hell’s Paradise

Genere: serie tv – avventura, azione, drammatico, sentimentale, soprannaturale, storico

Target: shounen

Rating: adatto ad un pubblico adulto (presenza di violenza e sangue)

Numero episodi: 2 -in corso

Anno di uscita in Giappone: Aprile 2023 – in corso

Rete tv giapponese: Tokyo Mx

Trasmissione: sabato alle 23:00 (JST)

Tratto: dal manga “Jigokuraku – Hell’s Paradise” di Yūji Kaku.

Director: Kaori Makita

Series Composition: Akira Kindaichi

Character design: Akitsugu Hisagi

Music: Yoshiaki Dewa

Studios: Mappa

Titolo in Italia: Hell’s Paradise

Anno di pubblicazione in Italia: Aprile 2023

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: su Crunchyroll sub ita – annunciato anche il futuro doppiaggio in italiano

Censura: no

Edizione italiana: Crunchyroll Italia

Sigle

Opening Theme:

“WORK” by millenium parade ✕ Ringo Sheena

Ending Theme:

“Kamihitoe” by Uru

Trailer



TRAMA

L’abile ninja Gabimaru è stato condannato a morte dal suo stesso clan, ma gli viene data una possibilità dalla carnefice Sagiri, che lavora per lo shogun. L’uomo avrà la libertà se si recherà, assieme a lei, su un’isola misteriosa e pericolosa chiamata Shinsenkyo, per trovare un elisir di immortalità. Questa mitica terra è sia un paradiso – per la bellezza del luogo e l’impressionante numero di fiori – ma anche un inferno – per la presenza di mostruose creature.

Gabimaru accetta, perchè il suo unico desiderio è di tornare dalla moglie Yui e vivere in pace con lei.

DOPPIATORI

Doppiatori originali

Chiaki Kobayashi – Gabimaru

Yumiri Hanamori – Sagiri Yamada Asaemon

Aoi Ichikawa – Fuchi Yamada Asaemon

Chikahiro Kobayashi – Shion Yamada Asaemon

Daiki Yamashita – Senta Yamada Asaemon

Kensho Ono – Tōma Yamada Asaemon

Makoto Furukawa – Eizen Yamada Asaemon

Makoto Koichi – Nurugai

Mamiko Noto – Yui

Rie Takah-hi – Yuzuriha

Ryohei Kimura – Chōbei Aza

Shunichi Toki – Kishō Yamada Asaemon

Tetsu Inada – Gantetsusai Tamiya

Volcano Ōta – Genji Yamada Asaemon

Yūsuke Kobayashi – Tenza Yamada Asaemon

OPERE RELATIVE

Manga

– Jigokuraku – Hell’s Paradise

