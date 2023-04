anime – LYCORIS RECOIL – di Shingo Adachi

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Han.

SCHEDA

Titolo originale: Lycoris Recoil – (リコリス・リコイル)

Titolo internazionale: Lycoris Recoil

Genere: serie tv – azione

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 13 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: Luglio – Settembre 2022

Rete tv giapponese: AT-X

Trasmissione: sabato alle 23:30 (JST)

Tratto: storia originale

Director: Shingo Adachi

Series Composition: Shingo Adachi

Script: Dai Hazeyama (eps 3, 7, 10) Shingo Adachi (eps 1-2) Takahiro Shikama (eps 5-6) Yusuke Kanbayashi (6 episodes)

Character design: Imigimuru

Music: Shuhei Mutsuki

Studios: A-1 Pictures

Titolo in Italia: Lycoris Recoil

Anno di pubblicazione in Italia: Luglio – Settembre 2022

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: Crunchyroll (sub ita) in simulcast

Censura: no

Edizione italiana: Crunchyroll Italia (solo streaming)

Sigle

Opening Theme:

“ALIVE” by ClariS

Ending Theme:

“Hana no Tou” by Sayuri

Trailer



TRAMA

Le Lycoris sono una squadra di adolescenti appositamente addestrate dal governo, incaricate di combattere nell’ombra le minacce terroristiche che incombono su Tokyo. Queste ragazze pistolere si occupano di tutto: dagli attacchi con bombe, ai rapimenti, agli hacker del dark web.

Takina Inoue è una sicaria eccezionale, ma quando fallisce una missione viene trasferita in un bar chiamato LycoReco: lì dovrà sia lavorare sotto copertura, sia addestrare Chisato Nishikigi, una nuova lycoris con un carattere decisamente molto diverso dal suo.

DOPPIATORI

Doppiatori giapponesi

Shion Wakayama – Takina Inoue

Chika Anzai – Chisato Nishikigi

Ami Koshimizu – Mizuki Nakahara

Kosuke Sakaki – Mika

Maki Kawase – Fuki Harukawa

Makoto Koichi – Sakura Otome

Misaki Kuno – Kurumi

Yōji Ueda – Shinji Yoshimatsu

Yoko Soumi – Kusunoki

Yoshitsugu Matsuoka – Majima

Yuki Sakakihara – Robota

OPERE RELATIVE

Manga

– Lycoris Recoil (uscito dopo l’anime)

Anime

– Lycoris Recoil 2 (annunciato)

RECENSIONI