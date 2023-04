anime – MASHLE: Magic and Muscle – di Tomoya Tanaka

3.5 2 Voti Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Mashle – (マッシュル-MASHLE-)

Titolo internazionale: Mashle: Magic and Muscle

Genere: serie tv – azione, commedia, parodia, fantasy, scolastico

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 2 – in corso (previsti 12)

Anno di uscita in Giappone: Aprile 2023 – in corso

Rete tv giapponese: Tokyo Mx

Trasmissione: sabato alle 00:00 (JST)

Tratto: dal manga “Mashle” di Hajime Kōmoto.

Director: Tomoya Tanaka

Series Composition: Yōsuke Kuroda

Character design: Hisashi Higashijima

Music: Masaru Yokoyama

Studios: A-1 Pictures

Titolo in Italia: Mashle: Magic and Muscle

Anno di pubblicazione in Italia: 2023

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: Crunchyroll (sub ita) – annunciato anche il doppiaggio italiano

Censura: no

Edizione italiana: Crunchyroll Italia

Sigle:

Opening Theme:

“Knock Out” by Taiiku Okazaki

Ending Theme:

“Creampuff Funk” by Philosophy no Dance

TRAMA

Nel mondo di Mashle la magia fa parte della vita quotidiana e tutti la possiedono… tranne Mash Burnedead. Al ragazzo però non interessa, nonostante per la società il valore di una persona si basi proprio sull’attitudine magica, e fin da bambino ha allenato invece i muscoli. E’ diventato talmente forte, da saper respingere gli incantesimi con i pugni!

Ma proprio Mashle si ritrova iscritto alla scuola di magia più prestigiosa del regno, assieme ai figli di alcuni dei più potenti ed elitari stregoni… Come se la caverà?

Chiaki Kobayashi – Mash Burnedead

Hiroki Nanami – Abyss Razor

Kaito Ishikawa – Lance Crown

Reiji Kawashima – Finn Ames

Reina Ueda – Lemon Irvine

Takuya Eguchi – Dot Barrett

Yuichiro Umehara – Abel Walker

Yuuki Kaji – Rayne Almes

– Mashle

