manga – MASHLE – di Hajime Komoto

Scheda a cura di Marichan

SCHEDA

Titolo originale: Mashle – (マッシュル-MASHLE-)

Titolo internazionale: Mashle: Magic and Muscles

Autore: Hajime Komoto

Genere: azione, commedia, parodia, fantasy, scolastico

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2020 – in corso

Casa Editrice giapponese: Shueisha

Rivista: Shuukan Shounen Jump

Volumi: 5 (in corso)

Titolo in Italia: Mashle

Casa Editrice italiana: annunciato dalla Star Comics

TRAMA

In questo regno niente è più importante della magia, che tutti usano e che fa la differenza tra le varie classi sociali. Ma Mash, un ragazzo che vive nella foresta con suo padre, non sa proprio usarla; e passa il suo tempo invece ad allenarsi fisicamente. E’ fortissimo: stradica porte, eccelle nel combattimento, e respinge gli incantesimi con le mani, ma di fatto è visto come un inferiore.

Eppure proprio lui finisce nell’antica e prestigiosa scuola di magia di Easton! Come potrà cavarsela, quando le sue uniche qualità risiedono nei muscoli?

IMMAGINI clicca per ingrandire

RECENSIONI