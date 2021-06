manga – LIFE: CAMMINANDO SULLA LINEA – di Miya Tokokura

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Life Senjou no Bokura – (Life 線上の僕ら)

Titolo internazionale: Life, Us from the Line

Autore: Miya Tokokura

Genere: sentimentale, slice of life

Target: yaoi

Rating: consigliato ad un pubblico adulto

Anno di pubblicazione in Giappone: 2017

Casa Editrice giapponese: Houbunsha

Rivista: Hanaoto

Volumi: 1 (concluso)

Titolo in Italia: Life – Camminando sulla linea

Anno di pubblicazione in Italia: Giugno 2021

Casa Editrice italiana: Star Comics

edizione con sovracopertina olografica, a 6,50 €

Traduzione: Alice Settembrini

Volumi: 1 (concluso)

TRAMA

Ito e Nishi si conoscono sulla strada per andare a scuola, mentre stanno entrambi giocando alla “linea bianca”, che bisogna percorrere calpestandola dritta, senza mai deviare. Da quel giorno si incontrano sulla strada tutti i giorni ma per pochi minuti, e ben presto Ito si sente frustato perchè vorrebbe parlargli e vederlo di più…

Dalle scuole fino all’età adulta, l’autrice ci racconta tutta la loro vita e il mutare della loro relazione (e consiglio un fazzoletto a portata di mano per il finale!).

