manga – LUCK STEALER – di Hajime Kazu

Scheda a cura di Marichan.

SCHEDA

Titolo originale: Luck Stealer – (ラックスティーラー)

Titolo internazionale: Luck Stealer

Autore: Hajime Kazu

Genere: azione, drammatico, mistero, psicologico, soprannaturale

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2007

Casa Editrice giapponese: Shueisha

Rivista: Jump SQ

Volumi: 10 (concluso)

Titolo in Italia: Luck Stealer

Anno di pubblicazione in Italia: 2012

Casa Editrice italiana: GP

edizione economica, a 3,90 € al numero

Traduzione: Valentina Traversi

Volumi: 10 (concluso)

TRAMA

Yuusei ha un potere soprannaturale: può rubare la fortuna degli altri toccandoli e questi poi muoiono subito dopo a causa di incidenti; così lavora per un’organizzazione che lo usa come sicario per far fuori le persone scomode.

L’uomo usa la buona sorte che assorbe per la figlia Karin, che ne ha un disperato bisogno.

Ma un giorno Yuusei viene visto da una studentessa, che incredibilmente capisce subito cosa è successo…

