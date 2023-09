manga – RUMIC SHORT – di Rumiko Takahashi

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Han.

SCHEDA

Titolo originale: Senmu no Inu – (るーみっくわーるど)

Titolo internazionale: Rumic Short

Autrice: Rumiko Takahashi

Genere: slice of life, raccolta di racconti

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 1998

Casa Editrice giapponese: Shogakukan

Volumi: 1 (concluso)

Titolo in Italia: Rumic Short

Anno di pubblicazione in Italia: 2001

Casa Editrice italiana: Star Comics

edizione economica, a 4,13 €

Traduzione: Keiko Ichiguchi

Volumi: 1 (concluso)

TRAMA

Raccolta di storie brevi della mangaka Rumiko Takahashi, pubblicate su varie riviste in un arco di tempo che va dal 1994 al 1998. Le storie sono sei.

La storia migliore è, per me “Il cane dell’amministratore delegato”: una normale famiglia si ritrova a dover badare per una settimana a un cane enorme, di proprietà dell’amante dell’amministratore delegato della ditta dove lavora lui. Ma poi le cose si complicano.

IMMAGINI clicca per ingrandire

LINK inerenti alla serie

Altre opere di Rumiko Takahashi presenti sul sito:

RECENSIONI