manga – UNMEI NO TORI – GLI UCCELLI DEL DESTINO – di Rumiko Takahashi

Scheda a cura di Han.

SCHEDA

Titolo originale: Unmei no Tori – (高橋留美子傑作集 運命の鳥)

Titolo internazionale: The Bird of Fate

Autrice: Rumiko Takahashi

Genere: raccolta di racconti – slice of life, soprannaturale

Target: seinen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2006 – 2011

Casa Editrice giapponese: Shogakukan

Rivista: Big Comic Original

Volumi: 1 (concluso)

Titolo in Italia: Unmei no Tori – Gli Uccelli del Destino

Anno di pubblicazione in Italia: 2013

Casa Editrice italiana: Star Comics

edizione con sovracopertina, a 7,00 €

Traduzione:

Volumi: 1 (concluso)

TRAMA

Raccolta di storie brevi che raccoglie one-shot pubblicati tra il 2006 e il 2011 sulla rivista “Big Comic Original”.

– Positive Cooking: una casalinga comincia a frequentare un corso di cucina, e si scopre incredibilmente brava, ma questo ha un risvolto negativo in famiglia.

– Alla tua età: un uomo anziano e vedovo ha intenzione di risposarsi con una ragazza molto più giovane, facendo preoccupare figlio e nuora.

– Gli uccelli del destino: un barista ha il potere soprannaturale di vedere degli uccelli fantasma volare attorno ai clienti del suo bar, e dal loro comportamento può prevederne il futuro.

– La lista della felicità: in un quartiere qualcuno di notte comincia a dare fuoco agli zerbini. Si organizza così una ronda.

– I dolori del vicino: un impiegato va a vivere in un condominio dove già abitano dei suoi colleghi, ma anche il suo capo e la bella moglie, su cui girano brutte voci.

