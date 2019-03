A cura di Marichan

SCHEDA

Titolo originale: 1 Pound no Fukuin – (1ポンドの福音) – (Ichi-Pound no Fukuin)

Titolo internazionale: One Pound Gospel

Autrice: Rumiko Takahashi

Genere: seinen – sentimentale, slice of life, sportivo (boxe)

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: i primi tre volumi sono usciti nel 1989, nel 2006 è uscito il quarto e ultimo volume

Casa Editrice giapponese: Shogakukan

Rivista: Young Sunday

Volumi: 4 (concluso)

Titolo in Italia: 1 Pound Gospel (prima edizione) – One Pound Gospel (ristampa)

Edizione italiana

– la casa editrice Star Comics pubblica, per la prima volta, i primi tre volumi nel 1997

– nel 2008, sempre la Star Comics, ristampa in una nuova edizione tutta la serie, compreso il 4 volume nel frattempo uscito in Giappone

Traduzione: Monica Malavasi

Volumi: 4 (concluso)

TRAMA

Kosaku Hatanaka è un ragazzo molto portato per la boxe, ma il suo talento sportivo è frenato dalla poca voglia di impegnarsi, e dall’inarrestabile appetito. Ha sempre fame, così spesso si ingozza di nascosto e prende troppo peso, mandando nella disperazione il suo allenatore.

La palestra dove si allena si trova vicino ad un convento con annessa scuola infantile, e qua vive e lavora la giovane novizia Suor Angela, di cui Kosaku si innamora, tanto da andare in chiesa solo per vederla.

Suor Angela prende sotto la sua ala protettiva il ragazzo, convinta che riuscirà a fargli abbandonare le sue cattive abitudini; ma senza nessun tipo di coinvolgimento romantico, dato che è sicura della sua scelta di diventare suora.

OPERE RELATIVE

Anime

– One Pound Gospel – oav di 55 minuti

Live action

– One Pound Gospel – telefilm (dorama) di 9 episodi

LINK inerenti alla serie

Altre opere di Rumiko Takahashi presenti sul sito:

