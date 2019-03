A cura di Tigrotta

SCHEDA

Titolo originale: Kaichou wa Maid-sama! – (会長はメイド様!)

Traduzione letterale: La presidentessa è una cameriera!

Titolo internazionale: Maid-sama!

Autrice: Hiro Fujiwara

Genere: shoujo – commedia, scolastico, sentimentale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2005 – 2013

Casa Editrice giapponese: Hakusensha

Rivista: LaLa

Volumi: 18 (concluso)

Titolo in Italia: Maid-sama! – La doppia vita di Misaki

Anno di pubblicazione in Italia: 2011

Casa Editrice italiana: Planet Manga

Volumi: 18 (concluso)

TRAMA

Una scuola superiore maschile viene aperte anche alle ragazze, ma sono poche ad iscriversi, dato il timore dell’avere molti compagni maschi; e tra di loro c’è Misaki, una ragazza che per problemi economici decide frequentarla data la retta bassa. Misaki, oltre ad odiare il sesso maschile senza eccezioni, diventa la presidente d’istituto, quindi non perde mai l’occasione di sgridare e punire qualsiasi ragazzo, cercando di far ambientare le poche femmine della scuola.

Ma ha un segreto: Misaki, per poter racimolare qualche soldo, lavora in un maid cafè, lei non se ne vergogna, ma non vuole che nella scuola si sappia. Ma una sera, portando fuori la spazzatura vestita da cameriera, incontra Usui, il più bel ragazzo della scuola (ma giustamente a lei non interessa), da cui si fa promettere di non dire a nessuno di questo lavoro.

Da qui inizieranno varie avventure dove lui cercherà di conquistarla, e lei di portare avanti il meglio possibile il suo titolo di presidente d’istituto.

OPERE RELATIVE

Manga

– Kaichou wa Maid-sama! Marriage – volume extra

Anime

– Kaichou wa Maid-sama! serie tv

RECENSIONI

