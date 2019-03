A cura di JapanLove98

SCHEDA

Titolo originale: Kaichou wa Maid-sama! – (会長はメイド様!)

Traduzione letterale: La presidentessa è una cameriera!

Titolo internazionale: Maid-sama!

Genere: serie tv – shoujo – commedia, sentimentale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 26 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: 2010

Tratto: dal manga “Maid-sama! – La doppia vita di Misaki” scritto e disegnato da Hiro Fujiwara, serializzato sulla rivista LaLa di Hakusensha tra dicembre 2005 e settembre 2013.

Director: Hiroaki Sakurai

Series Composition: Mamiko Ikeda

Character design: Yuki Imoto

Music: Wataru Maeguchi

Studios: J.C.Staff

In Italia: inedito

Reperibilità: tradotto amatorialmente in italiano dal fansub VKFans.

Sigle:

Sigla iniziale:

“My Secret” di Saaya Mizuno (水野佐彩)

Sigle finali:

1. “Yokan (予感)” di heidi. (episodi dal 1 al 15)

2. “∞ Loop (∞ループ)” di heidi. (episodi dal 16 al 26)

TRAMA

La protagonista è Misaki Ayuzawa, che è la prima Presidentessa del Consiglio Studentesco nella scuola superiore Seika, ovvero una scuola che era sempre stata riservata ai maschi e che da poco tempo ha iniziato ad ammettere anche le ragazze, le quali però sono intimidite dal gran numero di ragazzi nella scuola.

Misaki è una ragazza molto seria, intransigente ed educata, che però non esita a punire i ragazzi che si comportano in modo diverso dal loro “essere studenti”. Inoltre, è una ragazza che non viene da una famiglia ricca, e perciò lavora nel doposcuola di nascosto in un Maid Cafè, un lavoro proibito agli studenti, e che quindi se si scoprisse le rovinerebbe la reputazione e il suo ruolo a scuola.

Un giorno però viene scoperta da un altro studente, Takumi Ususi, il ragazzo più popolare della scuola, che però gli promette di mantenere il segreto. Da qui, inizia una storia intrisa di segreti e amori nascosti.

CURIOSITÀ

– In Italia, a differenza dell’anime rimasto inedito, i diritti del manga sono stati acquistati dalla Panini Comics, che ha iniziato la pubblicazione dei volumi, sotto l’etichetta Planet Manga, nel marzo 2011 a settembre 2014.

DOPPIATORI

Doppiatori originali

Misaki Ayuzawa: Ayumi Fujimura

Takumi Usui: Nobuhiko Okamoto

Shoichiro Yukimura: Hiro Shimono

Sotaro Kano: Kōsuke Toriumi

Satsuki Hyoudou: Rie Tanaka

Aoi Hyodou: Yuki Kaida

Hinata Shintani: Atsushi Abe

Sakura Hanazono: Kana Hanazawa

Shizuko Kaga: Yū Kobayashi

