Titolo originale: S・A (Special A) – (S・A (スペシャル・エー))

Titolo internazionale: Special A (S.A)

Genere: serie tv – shoujo – commedia, sentimentale, scolastico

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 24 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: 2008

Tratto: dal manga “Special A” di Maki Minami

Director: Yoshikazu Miyao

Series Composition: Jukki Hanada, Kenji Sugihara, Michiko Itou, Natsue Yoguchi, Yuuko Kakihara

Character design: Kiyotaka Nakahara

Music: Rie Mitsunaga, Shōgo Kaida

Studios: Gonzo, AIC

Titolo in Italia: Special A

Edizione italiana: edito da Yamato Video, che ne ha curato anche la distribuzione su DVD, ed è stato trasmesso nel contenitore Anime Morning da Rai 4 nel maggio 2011, concludendosi a ottobre dello stesso anno.

In seguito è stato replicato sul canale Sky “Man-ga” nel novembre 2011 e su Rai Gulp nel giugno 2012.

Sigle:

Sigle iniziali:

1. “Special Days” di Hitomi Nabatame, Yuuko Gotou, Ayahi Takagaki (episodi dal 1 al 12)

2. “Gorgeous 4U” di Jun Fukuyama, Hiro Shimono, Tsubasa Yonaga, Kazuma Horie (episodi dal 13 al 24)

Sigle finali:

1. “Hidamari no Gate (陽だまりのゲート)” di Jun Fukuyama, Hiro Shimono, Tsubasa Yonaga, Kazuma Horie (episodi dal 1 al 12, ed episodio 24)

2. “Special☆Gyutto Good Luck! (スペシャル☆ギュッとGood luck!)” di Yuuko Gotou, Hitomi Nabatame, Ayahi Takagaki (episodi dal 13 al 23)

TRAMA

La protagonista è Hikari Hanazono, una ragazza che ha sempre svolto ogni azione in modo esemplare e perfetto, bravissima negli sport e con voti altissimi a scuola. All’età di 6 anni incontra Kei Takishima, un bambino della sua stessa età che riesce a superarla in ogni cosa, senza fare il minimo sforzo.

Entrambi vanno alla stessa scuola superiore, ed entrambi entrano nella “Special A”, ovvero la classe composta dai sette migliori studenti della scuola. Hikari cercherà di battere Kei in ogni mezzo possibile, e quindi continuerà a lanciargli sfide senza fermarsi.

CURIOSITÀ

– Nel primo episodio non è presente la sigla di apertura.

– In Italia vengono usate le sigle originali.

– Nella rivista Hana to Yume è stato annunciato l’adattamento in anime della serie. Prima ancora della serie animata, l’opera è uscita in un manga DVD nel 2005 e in un drama-CD nel 2007.

– Tra il 2011 e 2012 è stato pubblicato un sequel del manga, raccolto in un unico volume nel 2013, dal titolo “S・A: Special A -Jōgai rantō-” ─ lett. “S・A: Special A -Scontro all’aperto-”

– In Italia il manga è stato pubblicato da Star Comics dal gennaio 2013 al maggio 2014.

– Il 23 febbraio 2007 un drama-CD relativo alla serie è stato commercializzato in Giappone dalla Marine Entertainment. I doppiatori sono diversi rispetto all’anime, poiché precedente a quest’ultimo. La storia è incentrata sul giorno di San Valentino.

– Altri due drama-CD sono usciti rispettivamente nel giugno e agosto 2008, la cui storia si concentra sui ragazzi nel secondo e sulle ragazze nel terzo della ‘S・A’. A differenza del primo, per entrambi è stato utilizzato lo stesso cast di doppiatori dell’anime.

DOPPIATORI

Doppiatori originali

Hikari Hanazono: Masumi Asano (manga DVD e 1º drama-CD) e Yūko Gotō (2º-3º drama-CD e anime)

Kei Takishima: Hiroshi Kamiya (manga DVD), Kenichi Suzumura (1º drama-CD), Jun Fukuyama (2º-3º drama-CD e anime) e Kaori Shimizu (anime; da bambino)

Jun Yamamoto: Sōichirō Hoshi (manga DVD e 1º drama-CD) e Tsubasa Yonaga (2º-3º drama-CD e anime)

Megumi Yamamoto: Tamaki Nakanishi (manga DVD e 1º drama-CD) e Ayahi Takagaki (2º-3º drama-CD e anime)

Tadashi Karino: Masakazu Morita (manga DVD e 1º drama-CD) e Hiro Shimono (2º-3º drama-CD e anime)

Akira Todo: Yū Asakawa (manga DVD e 1º drama-CD) e Hitomi Nabatame (2º-3º drama-CD e anime)

Ryuu Tsuji: Hirofumi Nojima (manga DVD e 1º drama-CD) e Kazuma Horie (2º-3º drama-CD e anime)

Doppiatori italiani

Hikari Hanazono: Gea Riva

Kei Takishima: Massimo Di Benedetto

Jun Yamamoto: Simone Lupinacci

Megumi Yamamoto: Arianna Talamona

Tadashi Karino: Omar Maestroni

Akira Todo: Tania De Domenico

Ryuu Tsuji: Davide Fumagalli

OPERE RELATIVE

Manga

– Special A (S.A)

– Special A: Jougai Rantou

