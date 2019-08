anime – MACHIKADO MAZOKU (The Demon Girl Next Door) – di Hiroaki Sakurai

A cura di M.

Titolo originale: Machikado Mazoku – (まちカドまぞく)

Titolo internazionale: The Demon Girl Next Door

Genere: serie tv – commedia, magia, seinen, soprannaturale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 5 – in corso

Anno di uscita in Giappone: Luglio 2019 – in corso

Tratto: da 4-koma manga di Izumo Ito

Director: Hiroaki Sakurai

Series Composition: Keiichirō Ōchi

Character design: Mai Otsuka

Studios: J.C.Staff

In Italia: inedito

Reperibilità: tradotto amatorialmente in italiano dal fansub Krosis Fansub.

Sigle:

Opening

“Machikado Tangent” by shami momo

Ending

“Yoimachi Cantare” by Kōro Machikado

Trailer



TRAMA

A seguito di uno strano sogno, Yoshida Yuko si risveglia una mattina trasformata in un demone! Sua madre le rivela che è successo perchè ha un compito, ereditato dai suoi antenati: sconfiggere una maga di nome Momo, che è nella sua città, ed è l’erede di un clan rivale.

In cambio della riuscita della missione, Yuko e la sua famiglia verranno privati della maledizione della povertà che li tormenta, e che non gli consente di guadagnare più di 40.000 yen (circa 335 euro) al mese.

Peccato solo che, nonostante ora abbia coda e corna, Yuko ha la stessa forza di prima! E poi questa Momo sarà così cattiva?

DOPPIATORI

Doppiatore – Personaggio

Akari Kitō – Momo Chiyoda

Konomi Kohara – Yūko Yoshida

Hitomi Ohwada – Ryoko Yoshida

Minami Takahashi – Lilith

Sayaka Ohara – Seiko Yoshida

Tomoyo Takayanagi – Mikan Hinatsuki

OPERE RELATIVE

Manga

– Machikado Mazoku

