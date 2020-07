anime – LES MISERABLES: il cuore di Cosette – di Hiroaki Sakurai

A cura di Anne

SCHEDA

Titolo originale: Les Miserables: Shoujo Cosette – (レ・ミゼラブル 少女コゼット)

Titolo internazionale: Les Miserables: Shoujo Cosette

Genere: serie tv – drammatico, storico

Rating: adatto a tutti (ma non lo consiglio ai bambini piccoli)

Numero episodi: 52 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: 2007

Tratto: ispirato al romanzo “I Miserabili” di Victor Hugo.

Director: Hiroaki Sakurai

Character design: Hajime Watanabe, Takahiro Yoshimatsu

Music: Hayato Matsuo

Studios: Nippon Animation

Titolo in Italia: Les Misérables – Il Cuore di Cosette

Anno di pubblicazione in Italia: 2014

Trasmissione: Man-ga (Sky), Hiro (Mediaset)

Censura: no

Edizione italiana: pubblicato in home video dalla Yamato Video; in un Box con l’intera serie da 10 Dvd.

Sigle:

Opening Theme:

“Kaze no Mukou” by Yuki Saito

Ending Theme:

“Ma maman (Watashi no Okasan)” by Yuki Saito

Sigla iniziale e finale italiana

“Il cuore di Cosette”, testo di Graziella Caliandro, musica di Valeriano Chiaravalle, e interpretata da Roberta Pagnetti.

Promo italiana



TRAMA

Nella Francia del 1819, la vedova Fantine lascia la piccola figlia Cosette alla famiglia Thenardier, e si mette a lavorare duramente in una fabbrica di proprietà di Jean Valjane; cercando di mandare sia i soldi a chi si occupa della sua bambina, sia di mettere da parte qualcosa da parte. Ma i Thenardier si rivelano essere dei prepotenti, maltrattano Cosette trattandola come una serva, e cercano di estorcere più soldi del dovuto alla sfortunata Fantine.

Dopo un evento drammatico, Jean Valjane va a prendere Cosette, e inizia con lei un lungo viaggio. L’uomo nasconde un grosso segreto nel suo passato, e infatti una vecchia conoscenza gli dà ancora la caccia.

DOPPIATORI

Personaggio- Voce italiana

Cosette – Elisabetta Spinelli

Jean Valjean – Pietro Ubaldi

Fantine – Daniela Fava

Javert – Oliviero Corbetta

Gavroche – Patrizia Mottola

Thénardier – Lorenzo Scattorin

Signora Thénardier – Stefania Patruno

Éponine – Francesca Bielli

Azelma – Tosawi Narhon Joia Piovani Zoia

Alain – Stefano Pozzi

Marius Pontmercy – Patrizio Prata

Suor Simplice – Marcella Silvestri

Enjolras – Renato Novara

