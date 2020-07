anime – RIDE YOUR WAVE (Kimi to, Nami ni Noretara) – di Masaaki Yuasa

A cura di Marichan

SCHEDA

Titolo originale: Kimi to, Nami ni Noretara – (きみと、波にのれたら)

Titolo internazionale: Ride Your Wave

Genere: film d’animazione – drammatico, sentimentale, slice of life, soprannaturale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Durata: 1 ora 34 minuti

Anno di uscita in Giappone: Giugno 2019

Tratto: storia originale

Director: Masaaki Yuasa

Series Composition: Reiko Yoshida

Script: Reiko Yoshida

Character design: Takashi Kojima

Music: Michiru Oshima

Studios: Science SARU

Titolo in Italia: Ride Your Wave

Anno di pubblicazione in Italia: il film doveva uscire nei cinema ad Aprile 2020; a causa dell’emergenza sanitaria viene mandato in streaming su Amazon Prime Video a Luglio 2020

Trasmissione: in streaming, doppiato in italiano, sulla tv online Amazone Prime Video (servizio a pagamento)

Censura: no

Edizione italiana: Dynit

Sigle:

Ending Theme:

“Brand New Story” by GENERATIONS from EXILE TRIBE

Trailer



TRAMA

(con meno spoiler possibili!)

Hinako è una universitaria appassionata di surf con tanti dubbi sul suo futuro, che una sera, per colpa di un incidente con i fuochi d’artificio, conosce un giovane pompiere di nome Minato. I due cominciano a frequentarsi ed a passare molto tempo assieme; ma la loro relazione poi si interrompe bruscamente.

Così Hinako deve imparare a “cavalcare l’onda” (da qui il titolo) che l’ha travolta e ricominciare la sua vita; aiutata anche da un insolito evento soprannaturale…

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Doppiaggio eseguito presso: LYLO ITALY

Dialoghi: Sergio Romano’

Direzione del doppiaggio: Sergio Romano’

Personaggio – Doppiatore italiano

Hinako: Giulia Bersani

Junko: Giulia Maniglio

Ai: Jenny De Cesarei

Mamma Hinako: Daniela Fava

Minato: Jacopo Calatroni

Soccorritore: Claudio Beccari

Wasabi: Matteo De Mojana

Yamashiro: Francesco Orlando

Yoko: Iolanda Granato

OPERE RELATIVE

Manga

– Ride Your Wave – (uscito dopo l’anime)

LINK relativi all’opera

Altre opere di Masaaki Yuasa presenti sul sito:

RECENSIONI