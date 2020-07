anime – HARMONY – di Michael Arias, Takashi Nakamura

A cura di Marichan

Titolo originale: Harmony – (ハーモニー)

Titolo internazionale: Harmony

Genere: film d’animazione – drammatico, fantascienza, mistero, psicologico

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Durata: 2 ore

Anno di uscita in Giappone: 2015

Tratto: dal romanzo “Harmony” di Keikaku Ito

Director: Michael Arias, Takashi Nakamura

Script: Kōji Yamamoto

Character design: Takahiro Tanaka

Music: Yoshihiro Ike

Studios: Studio 4°C

Titolo in Italia: Harmony

Anno di pubblicazione in Italia: 2020

Trasmissione: in visione in streamig su Amazon Prime Video (servizio a pagamento)

Censura: no

Edizione italiana: edito in Dvd e Bluray dalla Yamato Video

Sigle:

Ending Theme:

“Ghost of a smile” by EGOIST

Trailer



TRAMA

In un prossimo futuro – dopo tanti drammi e catastrofi che hanno decimato gli esseri umani – sono state create delle organizzazioni internazionali dedite al mantenimento dell’armonia nel mondo, spingendo le popolazioni a seguire una vita sana ed a seguire una rigorosa etica; ma a prezzo di un grande controllo sociale.

Tuan Kirie sin da ragazzina ha sempre intuito che ci fosse del marcio dietro, convinta anche da un’amica molto intelligente; e ora che è adulta e lavora proprio per una di queste agenzie sanitarie, ne ha la certezza…

CURIOSITÀ

– Secondo capitolo della trilogia di Project Itoh, trasposizione cinematografica dei principali romanzi di Satoshi Itoh, talentuoso e pluripremiato autore di fantascienza prematuramente scomparso nel 2009 all’età di 34 anni (dal retro del bluray).

OPERE RELATIVE

Manga

– Harmony

Romanzo

– Harmony

