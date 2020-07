anime – L’IMPERO DEI CADAVERI (Shisha no Teikoku) – di Ryoutarou Makihara

A cura di Marichan

SCHEDA

Titolo originale: Shisha no Teikoku – (屍者の帝国)

Titolo internazionale: The Empire of Corpses – Project Itoh

Genere: film d’animazione – avventura, fantascienza, horror, mistero, storico

Rating: adatto ad un pubblico adulto

Durata: 2 ore

Anno di uscita in Giappone: Ottobre 2015

Tratto: da un romanzo di Satoshi Itoh

Director: Ryoutarou Makihara

Character design: Takaaki Chiba

Music: Yoshihiro Ike

Studios: Wit Studio

Titolo in Italia: L’Impero dei Cadaveri

Anno di pubblicazione in Italia: Luglio 2020

Trasmissione tv: no

Censura: no

Edizione italiana: edito in Dvd e Bluray dalla Koch Media

Sigle:

Ending Theme:

“DOOR” by EGOIST

Trailer giapponese



TRAMA

In una Londra steampunk di un Ottocento alternativo, grazie ad una rivoluzionaria tecnologia si possono riportare in vita i cadaveri; i quali però non hanno né anima né sono capaci di ragionare; eseguono solo gli ordini che gli vengono imposti; e infatti vengono usati per fare lavori di fatica, come se fossero delle macchine.

Lo studente di medicina John Watson ha fallito il suo esperimento che mirava a riportare in vita una persona con l’anima intatta, e così si mette alla ricerca degli scritti del dottor Victor Frankenstein, l’unico che si dica sia stato capace di realizzare una resurrezione completa. Ma è la cosa giusta da fare?

“Ciò di cui ero alla ricerca erano un’anima di ventun grammi e le tue parole“.

IMMAGINI clicca per ingrandire

CURIOSITÀ

– Film vincitore del Future Film Festival nel 2016, tenutosi a Bologna

– Primo capitolo della trilogia di Project Itoh, trasposizione cinematografica dei principali romanzi di Satoshi Itoh, talentuoso e pluripremiato autore di fantascienza prematuramente scomparso nel 2009 all’età di 35 anni.

DOPPIATORI

Doppiatori originali – Personaggi

Yoshimasa Hosoya – John H. Watson

Ayumu Murase – Friday/Noble_Savage_007

Kana Hanazawa – Hadary Lilith

Taiten Kusunoki – Frederick Barnaby

Akio Ohtsuka – M

Daiki Yamashita – Nikolai Krasotkin

Jiro Saito – Seigo Yamazawa

Kōji Ishii – Ulysses S. Grant

Shinichiro Miki – Alexei Karamazov

Takayuki Sugo – The One

OPERE RELATIVE

Manga

– The Empire of Corpses – uscito dopo il movie (edito in Italia da Star Comics)

RECENSIONI