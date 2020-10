anime – GHOST IN THE SHELL 2: INNOCENCE (L’attacco dei cyborg) – di Mamoru Oshii

A cura di Marichan

SCHEDA

Titolo originale: Innocence – (イノセンス)

Titolo internazionale: Ghost in the Shell 2: Innocence

Genere: film d’animazione – azione, drammatico, fantascienza, cyberpunk, mistero, poliziesco

Rating: adatto ad un pubblico adulto

Durata: 98 minuti

Anno di uscita in Giappone: 2004

Tratto: ispirato al manga “Ghost in the Shell” di Masamune Shirow

Director: Mamoru Oshii

Storyboard, Script: Mamoru Oshii

Character design: Hiroyuki Okiura

Mechanical design: Atsushi Takeuchi, Shoji Kawamori

Music: Kenji Kawai

Studios: Produzione IG

Titolo in Italia: Ghost in the Shell: L’attacco dei cyborg (prima edizione) – Ghost in the Shell 2: Innocence (seconda edizione)

Censura: no

Edizioni italiane:

– edito per la prima volta nel 2006 dalla Eagle Pictures, con il titolo “Ghost in the Shell – L’attacco dei cyborg”, la pellicola esce anche nei cinema

– nel 2012 la Dynit lo pubblica in Dvd e in Bluray, con il titolo “Ghost in the Shell 2: Innocence”

Trasmissione: in streaming gratuito sulla tv online VVVVID doppiato in italiano (edizione Dynit)

Sigle:

Opening

“Kugutsuuta ura mite chiru” by Kenji Kawai

Ending

“Follow Me” by Kimiko Itoh

Trailer (edizione Dynit)

TRAMA

(con meno spoiler possibili sul finale del precedente film!)

Il cyborg Batou continua il suo lavoro nella Sezione 9 Pubblica Sicurezza della polizia, in coppia con Togusa, un uomo che ha pochi innesti cibernetici.

I due devono indagare su dei “genoidi” difettosi: essi sono androidi, dall’aspetto femminile e simili a bambole, costruiti per essere strumenti sessuali sottomessi; ma alcuni di loro si sono ribellati e hanno ucciso i loro proprietari.

La verità dietro sarà più drammatica di quanto Batou si possa aspettare…

DOPPIATORI

Studio di doppiaggio: SEFIT-CDC (Roma)

Dialoghi italiani: Rossella Acerbo

Direzione del doppiaggio: Alessandro Rossi

Personaggio – Voce originale – Doppiatore italiano

Batou – Akio Ōtsuka – Alessandro Rossi

Togusa – Kōichi Yamadera – Riccardo Rossi

Aramaki – Kenichirou Matsuda – Sergio Graziani

Ishikawa – Yutaka Nakano – Roberto Draghetti

Motoko Kusanagi – Atsuko Tanaka – Alessandra Korompay

Kim – Naoto Takenaka – Angelo Nicotra

Haraway – Yoshiko Sakakibara – Serena Verdirosi

OPERE RELATIVE

Manga

– Ghost in the Shell – opera capostipite

– Ghost in the Shell 2: Man-Machine Interface

– Ghost in the Shell 1.5: Human-Error Processor

– Ghost in the Shell: Arise ~Sleepless Eye~

– Ghost in the Shell: The Human Algorithm

prima saga anime

– Ghost in the Shell – film d’animazione – anime capostipite – prequel

saga anime Alone

– Ghost in the Shell: Stand Alone Complex – serie tv

– Ghost in the Shell: Stand Alone Complex – 2nd GIG – serie tv

– Ghost in the Shell: S.A.C. Solid State Society – film d’animazione

– Ghost in the Shell: SAC 2045 – serie web

saga anime Arise

– Ghost Pain – oav

– Ghost Whispers – oav

– Ghost Tears – oav

– Ghost Stands Alone – oav

– Ghost in the Shell Arise: Alternative Architecture – serie tv che riprender i 4 oav, aggiungendo però anche del materiale inedito

– Ghost in the Shell: The Rising – film d’animazione

Live action

– Ghost in the Shell – live action americano

