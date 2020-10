anime – GHOST IN THE SHELL – di Mamoru Oshii

A cura di Marichan

SCHEDA

Titolo originale: Koukaku Kidoutai – (攻殻機動隊) – con il sottotitolo di “Ghost in the Shell”

Traduzione letterale: “Polizia antisommossa mobile corazzata” – “Lo spirito nel guscio”

Titolo internazionale: Ghost in the Shell

Genere: film d’animazione – azione, drammatico, fantascienza, cyberpunk, mistero, poliziesco

Rating: adatto ad un pubblico adulto

Durata: 82 minuti

Anno di uscita in Giappone: 1995 (prima edizione)

Nel 2008 la pellicola fu sottoposta a un profondo restyling, con largo uso di animazione computerizzata, e ripubblicata con il titolo di “Ghost in the Shell 2.0” (la trama è rimasta invece identica)

Tratto: dal manga “Ghost in the Shell” di Masamune Shirow.

Director: Mamoru Oshii

Screenplay: Kazunori Itō

Storyboard: Mamoru Oshii

Character design: Hiroyuki Okiura

Mechanical design: Atsushi Takeuchi, Shoji Kawamori

Music: Kenji Kawai

Studios: Produzione IG

Titolo in Italia: Ghost in the Shell (film del 1995) – Ghost in the Shell 2.0 (film del 2008)

Censura: no

Edizioni italiane:

– edito per la prima volta in Italia negli anni novanta da Polygram Video, in VHS. Il movie non era censurato nel comparto video, ma anziché essere tradotto dal giapponese, venne tradotto dall’americano, generando così alcuni errori. Per citare il più noto, l’utilizzo del nome “Signore dei Pupazzi” al posto del più fedele “Burattinaio” o “Marionettista”.

– nel 2005 esce l’edizione in Dvd, per conto della Panini Video. Il doppiaggio era quello storico, con però sottotitoli fedeli all’originale giapponese.

– nel 2012 la Dynit pubblica, sia in Dvd che in Bluray, i due “Ghost in the Shell”, dove il 2.0 viene doppiato per la prima volta

Trasmissione: sia la prima che la seconda versione del film, sono in streaming gratuito sulla tv online VVVVID doppiati in italiano (edizione Dynit)

Sigle:

Opening

“Making of Cyborg” by Kenji Kawai

Ending

“Reincarnation” by Kenji Kawai

“One Minute Warning” by Passengers

TRAMA

In un prossimo futuro il mondo è completamente informatizzato, e praticamente tutte le persone hanno innestato nel corpo delle parti cibernetiche, che anche gli permettono di connettersi costantemente alla rete.

Motoko Kusanagi fa parte della Sezione 9 Pubblica Sicurezza della polizia: il suo corpo è quasi interamente robotico, e l’unica cosa umana è la sua coscienza. La squadra con cui lavora è sulle tracce di un hacker formidabile, chiamato “Burattinaio”, che sta causando non pochi problemi: attraverso la rete informatica, riesce a prendere il controllo degli innesti cibernetici delle persone, arrivando ai loro cervelli.

Lo scontro con lui, farà riflettere seriamente Kusanagi di quanto davvero di umano ci sia in lei…

Il titolo “Ghost in The Shell” di può tradurre in vari modi, ma in pratica indica l’anima, la coscienza, cioè quello che ci rende davvero umani (il “ghost” – fantasma, spirito) rinchiusa dentro un corpo artificiale come quello della protagonista e di molti personaggi dell’anime (lo “shell” – guscio, conchiglia, involucro).

CURIOSITÀ

– Ci sono differenze tra fumetto e anime (per esempio, nel carattere della protagonista)

– Il film di “Ghost in the Shell” ha influenzato moltissimo l’universo cyberpunk, e anche numerosi registi. Per esempio, la trilogia di “Matrix” (dichiarato dalle stesse registe) ed “Avatar” di Cameron. Ma anche videogiochi come “Metal Gear Solid”, “Deus Ex” e “Cyberpunk 2077”.

DOPPIATORI

Personaggi – Doppiatore originale – Doppiatore italiano Polygram – Doppiatore italiano Dynit

Motoko Kusanagi – Atsuko Tanaka – Stefania Patruno – Alessandra Korompay

Batou – Akio Ōtsuka – Mario Zucca – Alessandro Rossi

Togusa – Kōichi Yamadera – Claudio Ridolfo – Francesco Bulckaen

Aramaki – Tamio Ōki – Antonio Paiola – Dante Biagioni

Il Burattinaio – Iemasa Kayumi (1995) Yoshiko Sakakibara (2008) – Mario Scarabelli – Massimo Lodolo

OPERE RELATIVE

Manga

– Ghost in the Shell – opera capostipite

– Ghost in the Shell 2: Man-Machine Interface

– Ghost in the Shell 1.5: Human-Error Processor

– Ghost in the Shell: Arise ~Sleepless Eye~

– Ghost in the Shell: The Human Algorithm

prima saga anime

– Ghost in the Shell 2: Innocence – film d’animazione – sequel

saga anime Alone

– Ghost in the Shell: Stand Alone Complex – serie tv

– Ghost in the Shell: Stand Alone Complex – 2nd GIG – serie tv

– Ghost in the Shell: S.A.C. Solid State Society – film d’animazione

– Ghost in the Shell: SAC 2045 – serie web

saga anime Arise

– Ghost Pain – oav

– Ghost Whispers – oav

– Ghost Tears – oav

– Ghost Stands Alone – oav

– Ghost in the Shell Arise: Alternative Architecture – serie tv che riprender i 4 oav, aggiungendo però anche del materiale inedito

– Ghost in the Shell: The Rising – film d’animazione

Live action

– Ghost in the Shell – live action americano

