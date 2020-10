anime – CITY HUNTER SPECIAL 4: SERVIZI SEGRETI – di Kenji Kodama

A cura di Beppe Black Red

SCHEDA

Titolo originale: City Hunter: The Secret Service (シティーハンタースペシャル ザ・シークレット・サービス)

Titolo internazionale: City Hunter: The Secret Service

Genere: film d’animazione – azione, commedia, mistero, poliziesco, sentimentale

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Durata: 90 minuti

Anno di uscita in Giappone: 1990

Tratto: dal manga “City Hunter” di Tsukasa Hojo, e 4° film d’animazione relativo alla serie tv “City Hunter“.

Director: Kenji Kodama

Script: Akinori Endo

Character design: Sachiko Kamimura

Music: Tatsumi Yano

Studios: Sunrise

Titolo in Italia: City Hunter Special 4: Servizi Segreti

Anno di pubblicazione in Italia: 2004 (dvd)

Trasmissione: su MTV Italia nel 2004, e sul canale satellitare Man-Ga nel 2012

Censura: no

Edizione italiana: Yamato Video

Sigle:

Opening

“Otherwise” by KONTA

Ending

“ Woman” by Ann Louis

TRAMA

Questa volte il nostro Ryo Saeba sarà assunto da James McGuire, leader del partito per la democrazia della repubblica del Guinan, piccolo paese dell’America latina da anni sotto una dittatura militare che McGuire intende appunto far finire.

Il nostro eroe però non dovrà difendere lui, ma Anna, che è anche la figlia del politico e mandata da bambina in Giappone per proteggerla.

Entrambi però sono minacciati dal perfido narcotrafficante Gonzales, che intende ucciderli per proteggere i suoi affari e con un vero esercito ai suoi ordini!

Una avventura fra intrighi politici azione e mokkori per il nostro City Hunter.

IMMAGINI clicca per ingrandire

CURIOSITÀ

– Quarto film di City Hunter

– Durante lo special, nella scena in cui cercano di sparare a Ryo in un cimitero, si vede una bara in cui è inciso il nome del regista, Kenji Kodama, con anno di nascita 1939 e anno di morte 1995.

DOPPIATORI

Doppiatori originali

Akira Kamiya – Ryo Saeba

Kazue Ikura – Kaori Makimura

Fumi Koyama – Miki

Tessho Genda – Umibozu

Youko Asagami – Saeko Nogami

Akio Ohtsuka – McGuire

Kazuhiro Nakata – Dunkirk

Keiko Toda – Rosa

Konta – SP Leader

Mugihito – Gonzales

Osamu Ichikawa – Hikage

Subaru Tanaka – Mr. Gen

Tonight Narumi – Nurse

Tonight Shizuka – Woman

Toshiyuki Morikawa – Man

Yuji Fujishiro – Doctor

Yuri Amano – Anna

Doppiatori italiani

Guido Cavalleri – Ryo Saeba/City Hunter

Roberta Gallina Laurenti – Kaori Makimura

Alberto Sette – Hikaji

Antonello Governale – Gonzales

Elisabetta Cesone – Miki

Enrico Maggi – James McGuire

Loredana Nicosia – Rosa Martines

Luca Bottale – Teppista

Mario Scarabelli – Gen

Massimiliano Lotti – Capo della sicurezza

Maurizio Scattorin – Prefetto della polizia

Miro Landoni – Dankerke

Paola Della Pasqua – Anna Shinjo

Patrizia Scianca – Saeko Nogami

Vittorio Bestoso – Falcon

OPERE RELATIVE

Manga

– City Hunter

– Angel Heart

– Angel Heart: 2nd Season

– City Hunter Rebirth – spinoff

Anime, Serie tv

– City Hunter

– City Hunter 2

– City Hunter 3

– City Hunter ’91

– Angel Hearts

Anime, Film d’animazione

– City Hunter Special 1 – Amore, Destino e una 357 Magnum

– City Hunter Special 2 – Guerra al Bay City Hotel

– City Hunter Special 3 – Un complotto da un milione di dollari

– City Hunter Special 5 – La Rosa Nera

– City Hunter Special 6 – Arrestate Ryo Saeba!

– City Hunter: Private eyes

LINK inerenti alla serie

Materiale su “City Hunter” presente su questo sito:

Altre opere di Kenji Kodama presenti sul sito:

RECENSIONI