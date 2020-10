anime – CITY HUNTER SPECIAL 3: UN COMPLOTTO DA UN MILIONE DI DOLLARI – di Kenji Kodama

A cura di Beppe Black Red

SCHEDA

Titolo originale: City Hunter: Million Dollar Conspiracy ( シティーハンター 百万ドルの陰謀)

Titolo internazionale: City Hunter: M$P

Genere: film d’animazione – azione, commedia, mistero, poliziesco, sentimentale

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Durata: 45 minuti

Anno di uscita in Giappone: 1990

Tratto: dal manga “City Hunter” di Tsukasa Hojo, e 3° film d’animazione relativo alla serie tv “City Hunter“.

Director: Kenji Kodama

Script: Shoji Tonoike

Character design: Sachiko Kamimura

Music: Tatsumi Yano

Studios: Sunrise

Titolo in Italia: City Hunter Special: Un complotto da un milione di dollari

Anno di pubblicazione in Italia: 1998 (vhs), 2004 (dvd)

Trasmissione: su MTV Italia nel 2004, e sul canale satellitare Man-Ga nel 2011

Censura: no

Edizione italiana: Yamato Video

Sigle:

Ending

“ More, More Shiwase” by Yoko Oginome

TRAMA

Per City Hunter e Kaori sembra che la fortuna stia girando, infatti sono stati assoldati per difendere la bella e affascinante Emily O’Hara che è disposta a pagare un Milione di Dollari!

Per Ryo Saeba però quello che sembra un incarico facile, si rivelerà ricco di insidie con il nostro eroe minacciato dal letale sicario Douglas, venuto da Los Angeles per uccidere lo sweeper di Shinjuku e capace di uccidere diversi agenti speciali della CIA.

Che ci sia una connessione fra Emily e l’arrivo di Douglas nel sol levante? E quale è il mistero che avvolge la bella americana?

CURIOSITÀ

– Terzo film di City Hunter

– Molte delle scene di questo e del Primo OVA furono utilizzate come promo alla serie durante la trasmissione su MTV di City Hunter

DOPPIATORI

Doppiatori originali

Akira Kamiya: Ryo Saeba

Kazue Ikura: Kaori Makimura

Tesshō Genda: Falcon

Yoko Asagami: Saeko Nogami

Miki Itou: Miki

Yoshino Takamori: Reika Nogami

Hiroshi Takemura: Daniel

Hiroya Ishimaru: Douglas

Yuko Sasaki: Emily O’Hara

Yumi Touma: Nihako

Yūsaku Yara: Dick

Doppiatori italiani

Guido Cavalleri: Ryo Saeba

Roberta Gallina Laurenti: Kaori Makimura

Vittorio Bestoso: Falcon

Patrizia Scianca: Saeko Nogami

Elisabetta Cesone: Miki

Caterina Rochira: Reika Nogami

Luca Bottale: Daniel

Ivo De Palma: Douglas

Patrizia Salmoiraghi: Emily O’Hara

Massimiliano Lotti: Dick

OPERE RELATIVE

Manga

– City Hunter

– Angel Heart

– Angel Heart: 2nd Season

– City Hunter Rebirth – spinoff

Anime, Serie tv

– City Hunter

– City Hunter 2

– City Hunter 3

– City Hunter ’91

– Angel Hearts

Anime, Film d’animazione

– City Hunter Special 1 – Amore, Destino e una 357 Magnum

– City Hunter Special 2 – Guerra al Bay City Hotel

– City Hunter Special 4 – Servizi Segreti

– City Hunter Special 5 – La Rosa Nera

– City Hunter Special 6 – Arrestate Ryo Saeba!

– City Hunter: Private eyes

