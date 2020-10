anime – CAPITAN HARLOCK SSX (Waga Seishun no Arcadia: Mugen Kidou SSX) – di Rintaro

A cura di Marichan

SCHEDA

Titolo originale: Waga Seishun no Arcadia: Mugen Kidou SSX – (わが青春のアルカディア・無限軌道SSX)

Titolo internazionale: Arcadia of My Youth: Endless Orbit SSX – Endless Orbit SSX

Genere: serie tv – avventura, azione, drammatico, fantascienza

Target: seinen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 22 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: 1982

Rete tv giapponese: TBS

Tratto: dal manga “Capitan Harlock” di Leiji Matsumoto

Director: Rintaro

Chief Director: Masamitsu Sasaki, Tomoharu Katsumata

Character design: Kazuo Komatsubara

Music: Shunsuke Kikuchi

Studios: Toei Animation

Titolo in Italia: Captain Harlock SSX – Rotta Verso L’Infinito

Anno di pubblicazione in Italia: 1983

Trasmissione in tv: la serie è stata mandate in onda per la prima volta in Italia su Italia 7. E’ stata poi replicata su vari canali, tra cui Italia Uno, reti regionali, Italia Teen Television, Man-ga (Sky).

Censura nella trasmissione televisiva: sì

Edizione italiana italiana: reperibile in Dvd, in versione integrale, grazie alla Yamato Video. I sottotitoli integrano le scene non doppiate all’epoca.

Sigle:

Sigla iniziale giapponese:

“Oretachi no Funade” by Ichirou Mizuki, Koorogi ’73

Sigla finale giapponese:

“Harlock no Ballad” by Ichirou Mizuki

TRAMA

L’anime non è il seguito della prima storica serie tv; ma rinizia la storia di Capitan Harlock da capo, ma concentrandosi più sulle sue origini. E anche il seguito del film “Capitan Harlock: L’Arcadia della mia giovinezza“.

La Terra è stata invasa dagli Umanoidi (Illumidiani) e il giovane capitano Harlock, che ha deciso di non sottomettersi, è partito per lo spazio con l’astronave Arcadia, diventando un pirata fuorilegge.

Lui e il suo piccolo equipaggio sono alla ricerca di un posto pacifico in cui vivere, lontano dai conflitti. Ma durante il loro viaggio dovranno vedersela con gli Umanoidi e i loro alleati, che li vogliono a tutti i costi catturare.

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Personaggio – Voce italiana

Capitan Harlock – Marcello Cortese

Esmeralda – Maria Teresa Letizia

Tochiro Oyama – Natale Ciravolo

Lamine – Rosetta Salata

Tadashi – Elda Olivieri

Milly – Lisa Mazzotti

Comandante degli Umanoidi – Ernesto Maria Rossi

Generale degli Umanoidi – Gianni Quillico

Mister Zone – Maurizio Trombini

Dottore Jouji – Sante Calogero

Gastone – Sante Calogero

Capitano Leotard – Maria Teresa Letizia

Comandante Benzer – Marco Balbi e Agostino De Berti

Tenkei – Carlo Bonomi

Zak – Claudio Beccari

Narratore – Maurizio Trombini

OPERE RELATIVE

Qua sotto sono elencati prodotti più strettamente legati a questa opera; ma bisogna ricordare che tutte le opere di Leiji Matsumoto sono in qualche modo collegate tra di loro.

Manga

– Capitan Harlock

Anime, Serie tv

– Capitan Harlock

– Space Pirate Captain Herlock – The Endless Odyssey

– Cosmowarrior Zero

– Cosmowarrion Zero Gaiden

Anime, Film:

– Capitan Harlock: L’Arcadia della mia giovinezza

– Captain Harlock

– Capitan Harlock 3D

– Cosmowarrior Zero Special: A Caccia del giovane Harlock

Anime, OAV:

– Harlock Saga: l’Anello Dei Nibelunghi, l’Oro Del Reno

– Space Pirate Captain Herlock: The Endless Odyssey – storia alternativa

LINK inerenti alla serie

Materiale su “Capitan Harlock” presente sul sito:

Altre opere di Rintaro presenti sul sito:

RECENSIONI