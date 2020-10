anime – CAPITAN HARLOCK: L’ARCADIA DELLA MIA GIOVINEZZA (Waga Seishun no Arcadia) – di Tomoharu Katsumata

A cura di Dana

SCHEDA

Titolo originale: Waga Seishun no Arcadia – (わが青春のアルカディア)

Titolo internazionale: Arcadia of My Youth

Genere: film d’animazione – avventura, azione, drammatico, fantascienza

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di uscita in Giappone: 1982

Durata: 2 hr. 10 min.

Tratto: storia originale, ma ispirata al manga “Capitan Harlock” di Leiji Matsumoto.

Director: Tomoharu Katsumata

Character design: Kazuo Komatsubara

Mechanical design: Katsumi Itabashi

Music: Toshiyuki Kimori

Studios: Toei Animation

Titolo in Italia: Capitan Harlock: L’Arcadia della mia giovinezza

Anno e Edizioni italiane:

– il film fu pubblicato negli anni 90′ in televisione, diviso in quattro episodi come se fosse una mini serie tv, con anche alcuni tagli e censure nei dialoghi. Questa versione successivamente uscì in vhs grazie alla Yamato Videeo

– nel 2014 la Yamato Video ne crea una versione restaurata, ridoppiata in versione integrale, e che uscì anche al cinema; e successivamente anche in Dvd e Bluray

Sigle:

Opening

“Jokyoku – Yume Yabureru” by Kimori Toshiyuki

Ending

“Waga Seishun no Arcadia” by Teppei Shibuya

Trailer



TRAMA

Il film è un prequel, che narra l’inizio della carriera di pirata del personaggio di Capitan Harlock. Fa anche da pilota alla serie tv “Capitan Harlock SSX”, la cui trasmissione iniziò pochi mesi dopo.

Harlock è un giovane capitano della Federazione terrestre, a capo dell’astronave Ombra della Morte. Quando gli Illumidiani invadono la Terra e la sottomettono, Harlock rifiuta di passare nel loro esercito, diventando così un disertore.

Durante la sua fuga incontrerà anche altri ribelli, tra cui Tochiro, che ha costruito in segreto una possente astronave mai vista prima d’ora, un simbolo di libertà: l’Arcadia.

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Doppiatori originali

Makio Inoue: Capitan Harlock/Phantom F. Harlock II

Kei Tomiyama: Tochiro Oyama

Reiko Tajima: Emeraldas

Yuriko Yamamoto: La Mime

Eiko Masuyama: La strega

Hidekatsu Shibata: Comandante Parimedas

Hiromi Tsuru: Mira

Hiroshi Ohtake: Tori-san

Hitoshi Takagi: Triter

Kouji Yada: Ufficiale Illumidus

Reiko Mutoh: Maya

Shūichi Ikeda: Zoll

Shûichirô Moriyama: Zazie Perikeles

Takeshi Aono: Murgison

Tarō Ishida: Zeda

Yūjirō Ishihara: Phantom F. Harlock I

Doppiatori italiani

Doppiaggio originale

Marcello Cortese: Capitan Harlock/Phantom F. Harlock II

Natale Ciravolo: Toshiro Oyama (Tochiro Oyama)

Maria Teresa Letizia: Esmeralda (Emeraldas)

Maurizio Trombini: Zoll

Ridoppiaggio (2014)

Loris Loddi: Capitan Harlock/Phantom F. Harlock II

Marco Mete: Tochiro Oyama

Cinzia De Carolis: Emeraldas

Lidia Perrone: La Mime

Vanina Marini: La strega

Olivia Costantini: Mira

Norman Mozzato: Triter

Benedetta Ponticelli: Maya

Massimiliano Virgilii: Zoll

Dario Oppido: Murgison

Massimo Lodolo: Zeda

Mario Cordova: Phantom F. Harlock I

OPERE RELATIVE

Qua sotto sono elencati prodotti più strettamente legati a questa opera; ma bisogna ricordare che tutte le opere di Leiji Matsumoto sono in qualche modo collegate tra di loro.

Manga

– Capitan Harlock

Anime, Serie tv

– Capitan Harlock

– Captain Harlock SSX

– Space Pirate Captain Herlock – The Endless Odyssey

– Cosmowarrior Zero

– Cosmowarrion Zero Gaiden

Anime, Film:

– Captain Harlock

– Capitan Harlock 3D

– Cosmowarrior Zero Special: A Caccia del giovane Harlock

Anime, OAV:

– Harlock Saga: l’Anello Dei Nibelunghi, l’Oro Del Reno

– Space Pirate Captain Herlock: The Endless Odyssey – storia alternativa

