anime – CITY HUNTER SPECIAL 1: AMORE, DESTINO E UNA 357 MAGNUM – di Kenji Kodama

A cura di Beppe Black Red

SCHEDA

Titolo originale: City Hunter: Ai to shukumei no magunamu (シティーハンター 愛と宿命のマグナム )

Titolo internazionale: City Hunter: A Magnum of Love’s Destination – City Hunter: L&D

Genere: film d’animazione – azione, commedia, mistero, poliziesco, sentimentale

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Durata: 89 minuti

Anno di uscita in Giappone: 1990

Tratto: dal manga “City Hunter” di Tsukasa Hojo, e 1° film d’animazione relativo alla serie tv “City Hunter“.

Director: Kenji Kodama

Series Composition:

Script: Yasushi Hirano

Character design: Sachiko Kamimura

Music: Tatsumi Yano

Studios: Sunrise

Titolo in Italia: City Hunter Special: Amore, destino e una 357 Magnum

Anno di pubblicazione in Italia: 1997 (vhs), 2004 (dvd)

Trasmissione: su MTV Italia nel 2004, e sul canale satellitare Man-Ga nel 2011

Censura: no

Edizione italiana: Yamato Video

Sigle:

Opening

“Weekend Soldier” (週末のソルジャー; Shūmatsu no Soldier) by Mika Kaneko

Ending

“16th Night” (十六夜; Jūrokuya) by Mariko Takahashi

TRAMA

Mentre scendeva dall’aereo per incontrare Saeko Nogami, l’informatore Kirchman della Galeria Orientale viene assassinato sotto gli occhi increduli della polizia.

Ryo Saeba è uno dei migliori Sweeper sulla piazza ma di recente non va benissimo, essendo senza lavoro da ben 48 giorni!

Fortunatamente per il nostro eroe, questo periodo sembra finire quando viene assoldato dalla giovane e bella pianista Nina, anche lei proveniente dalla Galeria Orientale. La donna è in Giappone per un concerto di beneficenza, ma è giunta nel paese del Sol Levante anche alla ricerca di una persona importante del suo passato, ma è minacciata da una spia abile e misteriosa.

Ma chi può volere la morte di Nina? Possibile che centri il conflitto fra Galeria Est e Ovest? E chi è Morte Rossa?

IMMAGINI clicca per ingrandire

CURIOSITÀ

– Primo film di City Hunter

– Le due nazioni dei co protagonisti del film, Galeria Ovest e Galeria Est probabilmente sono un possibile riferimento alla divisione della Germania prima del 1989, dato che il film uscì in Giappone a metà dello stesso anno, poco prima della Caduta del Muro di Berlino.

– Il personaggio citata da Nina Shutenberg, Maki Himuro, quando si presenta al Cat’s Eye, è la figlia di un ex commilitone di Umibozu/Falcon, aiutata da Ryo in una storia del manga (e in due puntate della serie TV che ne costituiscono la trasposizione animata, intitolate Il segreto di Falcon parte prima e seconda).

DOPPIATORI

Doppiatori originali

Akira Kamiya: Ryo Saeba

Kazue Ikura: Kaori Makimura

Tessho Genda: Falcon

Yoko Asagami: Saeko Nogami

Mami Koyama: Miki

Yoshino Takamori: Reika Nogami

Mari Okamoto: Nina Shutenberg

Ichiro Nagai: Klaus

Shojiro Kihara: Colonnello Herzen

Kazuki Yao: Gunther

Masayuki Kato: Ambasciatore Bondan

Masaru Ikeda: Leipniz

Doppiatori italiani

Guido Cavalleri: Ryo Saeba

Roberta Gallina Laurenti: Kaori Makimura

Vittorio Bestoso: Falcon

Patrizia Scianca: Saeko Nogami

Elisabetta Cesone: Miki

Caterina Rochira: Reika Nogami

Maddalena Vadacca: Nina Shutenberg

Augusto Di Bono: Klaus

Raffaele Farina: Herzen

Antonello Governale: Heugen

Marco Balzarotti: Gunther

Enrico Bertorelli: Ambasciatore Bondan

Tony Fuochi: Leipniz

OPERE RELATIVE

Manga

– City Hunter

– Angel Heart

– Angel Heart: 2nd Season

– City Hunter Rebirth – spinoff

Anime, Serie tv

– City Hunter

– City Hunter 2

– City Hunter 3

– City Hunter ’91

– Angel Hearts

Anime, Film d’animazione

– City Hunter Special 2 – Guerra al Bay City Hotel

– City Hunter Special 3 – Un complotto da un milione di dollari

– City Hunter Special 4 – Servizi Segreti

– City Hunter Special 5 – La Rosa Nera

– City Hunter Special 6 – Arrestate Ryo Saeba!

– City Hunter: Private eyes

LINK inerenti alla serie

Materiale su “City Hunter” presente su questo sito:

Altre opere di Kenji Kodama presenti sul sito:

RECENSIONI