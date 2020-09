anime – BORGMAN 2030 (Chouon Senshi Borgman)- di Hiroshi Negishi

A cura di Hen

SCHEDA

Titolo originale: Chouon Senshi Borgman – (超音戦士ボーグマン)

Titolo internazionale: Sonic Soldier Borgman

Genere: serie tv – azione, fantascienza, soprannaturale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Episodi: 35 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: 1988

Tratto: storia originale

Director: Hiroshi Negishi

Series Composition: Hideki Sonoda

Script: Hideki Sonoda, Hiroshi Negishi, Nobuaki Kishima, Shou Aikawa

Character design: Koichi Ohata, Michitaka Kikuchi

Music: Hiromoto Tobisawa

Studios: Production Reed, Asahi Production

Titolo in Italia: Borgman 2030

Anno di pubblicazione in Italia: 2004

Trasmissione tv: Italia Teen Television, Man-ga

Censura: no

Edizione italiana: la Yamato Video ha pubblicato i primi 20 episodi in un Box da 4 DVD. Al momento attuale non è però mai stato annunciata l’uscita del secondo box, contenente gli episodi finali.

Sigle:

(non sono presenti sigle)

TRAMA

Anno 2000: una serie di meteoriti cade su Tokyo, distruggendola. Nel 2030 attorno ai meteoriti è nata Megalocity, metropoli che si trova improvvisamente invasa da yoma (demoni).

A contrastarli ci sono Ryo, Chuck e Anice; gli unici sopravvissuti del progetto “Borgman”, che prevedeva di trasformare ragazzi in cyborg. Sono però solo in 3 contro un’armata di mostri soprannaturali, inoltre sono visti male dal governo e dalla polizia; perciò si prospetta una guerra lunga e difficile…

DOPPIATORI

Doppiatore italiano – Personaggio

Gualtiero Scola – Ryo Hibiki

Luca Semeraro – Chuck Swegger

Anna Lana – Anice Farm

Augusto Di Bono – Gilbert Mesh

Claudio Moneta – Dust Jead

Roberta Gallina Laurenti – Memory Gene

Benedetta Laura – Barian

Dania Cericola – Felmina / Marimo

Luca Catanzaro – Narratore

Patrizio Prata – Bag Bears

Sergio Masieri – Thunder

OPERE RELATIVE

Anime

– Chouon Senshi Borgman: Last Battle – film d’animazione

– Chouon Senshi Borgman: Lover’s Rain – film d’animazione

– Chouon Senshi Borgman 2 – A New Century 2058 – oav

LINK relativi all’opera

Altre opere di Hiroshi Negishi presenti sul sito:

Bounty Dog oav, anime

RECENSIONI