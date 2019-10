anime – BOUNTY DOG – di Hiroshi Negishi

A cura di M.

SCHEDA

Titolo originale: Bounty Dog: Getsumen no Ibu – (バウンティ・ドッグ )

Titolo internazionale: Bounty Dog

Genere: oav – azione, drammatico, cyberpunk, fantascienza, spazio

Rating: adatto ad un pubblico adulto

Numero episodi: 2 Oav, di 30 minuti ciascuno

Anno di uscita in Giappone: 1994

Tratto: storia originale

Director: Hiroshi Negishi

Series Composition:

Script: Mayori Sekijima

Character design: Hirotoshi Sano, Masamune Shirow

Music: Sho Goshima

Studios: animate Film

Titolo in Italia: Bounty Dog

Anno di pubblicazione in Italia: 1997

Censura: no

Edizione italiana: Yamato Video. Gli oav sono usciti in un’unica Vhs, uniti come fosse un unico film d’animazione

Sigle:

TRAMA

Nel futuro, il mondo è controllato da due multinazionali, nell’emisfero sud c’è la Constans Enterprise; nel nord la Freud Enterprise. Il capo di quest’ultima manda sulla luna una squadra segreta di spie, i Bounty Dog, per indagare sul misterioso “Progetto Kaguya”.

Lì, Yoshiyuki incontra una misteriosa donna di nome Ines che sembra conoscerlo, e che assomiglia a una donna morta sulla Terra un anno prima.

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Doppiatori italiani

Flavio Arras – Yoshiyuki

Alessandra Karpoff – Shoko

Andrea De Nisco – Kei

Enrico Bertorelli – Constans

Marisa Della Pasqua – Ines

Roberta Federici – Yayoi

