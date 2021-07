anime – AI TENCHI MUYO! – di Hiroshi Negishi

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Ai Tenchi Muyo! – (愛・天地無用!)

Titolo internazionale: Ai Tenchi Muyou! – Tenchi Muyo! Love

Genere: serie tv – commedia, comico, fantascienza, harem, scolastico

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 60 (concluso) da quattro minuti ciascuno

Anno di uscita in Giappone: 2014

Tratto: storia originale

Director: Hiroshi Negishi

Series Composition: Hiroshi Negishi, Junpei Yoshihara

Script: Atsushi Oka (eps 19-23) Junpei Yoshihara (15 episodes) Motofumi Nakajō (20 episodes) Ryōichi Kuraya (10 episodes)

Character design: Masami Inomata, Suzuhito Yasuda

Music: Yoshihisa Hirano

Original creator: Masaki Kajishima

Studios: AIC PLUS+

In Italia: inedito

Reperibilità: tradotto amatorialmente in italiano da Yaoi 801 Fansub.

Sigle

Ending

1: “Aishiteru tte Sakebi Masho” by Nao Tōyama (eps 1-2, 4-6, 8-12)

2: “Kimi to mita hana, kimi to mita sora” by Nao Tōyama & Yō Taichi (eps 3,7,13,27,30,41-45,49)

3: “Kimi no Mamade!” by Kana Yūki, M.A.O, & Ai Fukada (eps 14-18)

4: “Katayaburi Science” by Azusa Satou & Rui Tanabe (eps 19-23)

5: “Ima Koko ni Iru” by Yō Taichi (eps 24-26, 28-29)

6: “Trouble Girls” by Yō Taichi, Azusa Satou & Rui Tanabe (eps 31-35)

7: “Best Party” by Nao Tōyama, Kana Yūki, M.A.O, & Ai Fukada (eps 36-40)

8: “Momo Namiki” by Nao Tōyama (eps 46-48, 50)

9: “Viva! Otome no Daibōken!!” by Otome Shintō

TRAMA

Serie creata per festeggiarne i 20 anni dell’oav “Chi ha bisogno di Tenchi?”.

Per salvare il mondo dagli effetti collaterali degli ultimi esperimenti di Washu, Tenchi decide di andare sotto copertura come insegnante in una speciale scuola femminile; ma non mancheranno problemi e strane situazioni da affrontare!

DOPPIATORI

Doppiatori originali – Personaggi

Masami Kikuchi – Tenchi Masaki

Nao Tōyama – Momo Kawanagare

Yō Taichi – Beni Kinojō

Ai Fukada – Tōri Fueyama

Ai Orikasa – Ryōko

Ayako Kawasumi – Ukan Kurihara

Azusa Satou – Yuki Fuka

Chisa Yokoyama – Sasami

Haruhi Nanao – Aeka

Kana Yūki – Hachiko

M.A.O – Hana Saryū

Rui Tanabe – Rui Aoi

Yūko Kobayashi – Washū

Yuko Mizutani – Mihoshi

OPERE RELATIVE

Anime

– Chi ha bisogno di Tenchi? – oav di 20 episodi – opera originale, che ha dato via a parecchi remake e spinoff

– Tenchi Muyo! Galaxy Police Transporter – serie tv

– Tenchi Muyo! GXP – OAV

– Tenchi Muyo! – serie tv, remake dell’oav

– Chi ha bisogno di Tenchi? The Movie: Tenchi muyo in Love – film d’animazione

– Chi ha bisogno di Tenchi? The Movie: Memorie lontane – film d’animazione

– Magica Pretty Sammy – oav

– Mahō shōjo puritī Samī – serie tv

– Sasami: Mahō shōjo club – serie tv

– Shin Tenchi muyō! – serie tv

– Chi ha bisogno di Tenchi? The movie: La vigilia dell’estate – film d’animazione

Manga

– Chi ha bisogno di Tenchi? Tenchi Muyo

– Tenchi Muyo! Isekai no seikishi monogatari

LINK relativi all’opera

Altre opere di Hiroshi Negishi presenti sul sito:

Borgman 2030 serie tv, anime

Bounty Dog serie tv, anime

