manga – TENCHI MUYO – di Hitoshi Okuda

Scheda a cura di Marichan.

SCHEDA

Titolo originale: Tenchi Muyou! Ryououki – (天地無用!魎皇鬼)

Titolo internazionale: Tenchi Muyo!

Autore: Hitoshi Okuda

Genere: commedia, ecchi, fantascienza, harem, sentimentale

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 1994 – 1996

Casa Editrice giapponese: Fujimi Shobo

Rivista: Dragon Age

Tratto: “Chi ha bisogno di Tenchi?” oav di 6 episodi, che ha dato via a parecchi remake, seguiti e spinoff

Volumi: 7 (concluso)

Titolo in Italia: Tenchi Muyo: Chi ha bisogno di Tenchi?

Anno di pubblicazione in Italia: 1997 – 1998

Casa Editrice italiana: Planet Manga

edizione economica, a 1,80 € (curiosità: l’edizione è ribaltata al senso occidentale)

Volumi: 14 (concluso) – ogni numero dell’edizione italiana è metà dell’originale

TRAMA

Seguito ideale degli oav “Tenchi Muyo”, ma leggibili anche da chi non li conosce.

Tenchi Masaki ha inavvertitamente liberato il leggendario demone Ryoko, che era sigillato nel santuario di suo nonno. Ma ha scoperto che Ryoko è in realtà un alieno, una principessa del pianeta Jurai!

In poco tempo la ragazza si installa in casa di Tenchi, attirando una serie di donne aliene che creeranno non pochi problemi.

OPERE RELATIVE

Anime

– Chi ha bisogno di Tenchi? – oav di 6 episodi – opera originale, che ha dato via a parecchi remake, seguiti e spinoff

– Tenchi Muyo! Galaxy Police Transporter – serie tv

– Tenchi Muyo! GXP – OAV

– Tenchi Muyo! – serie tv, remake dell’oav

– Chi ha bisogno di Tenchi? The Movie: Tenchi muyo in Love – film d’animazione

– Chi ha bisogno di Tenchi? The Movie: Memorie lontane – film d’animazione

– Magica Pretty Sammy – oav

– Mahō shōjo puritī Samī – serie tv

– Sasami: Mahō shōjo club – serie tv

– Shin Tenchi muyō! – serie tv

– Chi ha bisogno di Tenchi? The movie: La vigilia dell’estate – film d’animazione

– Ai Tenchi Muyo! – serie tv

Manga

– Tenchi Muyo! Isekai no seikishi monogatari

