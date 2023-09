manga – MIO MARITO DORME NEL FREEZER – di Misaki Yazuki, Hyaku Takara

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Marichan.

SCHEDA

Titolo originale: Watashi no Otto wa Reitouko ni Nemutte Iru – (私の夫は冷凍庫に眠っている)

Titolo internazionale: My Husband Is Sleeping in the Freezer

Autori: Misaki Yazuki (Autore), Hyaku Takara (Illustratore)

Genere: drammatico, mistero

Target: josei

Rating: consigliato ad un pubblico adulto

Anno di pubblicazione in Giappone: 2020

Casa Editrice giapponese: Shogakukan

Rivista: Ura Sunday

Volumi: 2 (concluso)

Titolo in Italia: Mio marito dorme nel freezer

Anno di pubblicazione in Italia: Settembre 2023

Casa Editrice italiana: JPop

edizione grande di 384 Pagine, con sovracopertina, a 16,00 €

Traduzione: Matteo Cremaschi

Volumi: 1 (concluso) – In Italia sono stati accorpati i due numeri in uno solo

TRAMA

Nana si era sposata con Ryo piena di felicità, ma poi la vita si era trasformata in un incubo quando il marito aveva iniziato a picchiarla. Anni di botte l’hanno portata all’esasperazione finchè una notte, mentre il quartiere è in festa, strangola l’uomo con un cavo. Per nascondere l’assassinio, trascina il cadavere nel grande freezer che hanno nel ripostiglio.

Ma la mattina dopo Ryo si presenta a casa… vivo. Eppure il suo cadavere è ancora nel congelatore! Inoltre c’è qualcosa di diverso in lui. Cosa è successo?

IMMAGINI clicca per ingrandire

OPERE RELATIVE

Live action

– Watashi no Otto wa Reitouko ni Nemutte Iru – drama (telefilm)

RECENSIONI