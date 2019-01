A cura di Wizard09

SCHEDA

Titolo originale: Otouto no Otto – (弟の夫)

Titolo internazionale: My brother’s husband

Autore: Gengoroh Tagame

Genere: seinen – slice of life, lgbt

Rating: consigliato ad un pubblico maturo o sotto la supervisione di un adulto

Anno di pubblicazione in Giappone: dal novembre 2014 a maggio 2017

Casa Editrice giapponese: Futabasha

Rivista: Gekkan Action

Volumi: 4 (concluso)

Titolo in Italia: Il marito di mio fratello

Casa editrice italiana: Planet Manga

Pubblicazione in Italia: Dal novembre 2017 a febbraio 2018 in una edizione di 2 volumi (completa). Insieme al secondo volume, uscì anche il cofanetto con l’opera completa.

TRAMA

Yaichi è un padre single, che vive con la figlia Kana in un tranquillo quartiere di periferia. Un giorno riceve una inaspettata visita dal Canada: Mike il marito di suo fratello Ryoji, prematuramente scomparso il mese prima. Il cognato ha infatti viaggiato fino in Giappone per conoscere il paese e la famiglia del suo defunto marito, come si erano promessi prima del tragico evento.

Kana è molto affascinata da questo suo zio canadese, mentre suo padre nasconde a fatica il proprio imbarazzo verso l’omosessualità dell’ospite. Ma nonostante i pregiudizi e i disagi di Yaichi, la convivenza con Mike si trasforma inaspettatamente in un’occasione di crescita.

OPERE RELATIVE

Live action

– Dal manga è stata tratta una miniserie live-action di tre episodi, trasmessi nel marzo 2018 su NHK BS Premium.

RECENSIONI

