A cura di Sophitia

SCHEDA

Titolo originale: Vampir – (ヴァムピール)

Titolo internazionale: Vampir

Autore: Natsumi Itsuki

Genere: seinen – drammatico, psicologico, soprannaturale

Rating: consigliato ad un pubblico adulto

Anno di pubblicazione in Giappone: 2006

Casa Editrice giapponese: Kodansha

Rivista: Afternoon

Volumi: 5 (concluso/interrotto)

Titolo in Italia: Vampir

Anno di pubblicazione in Italia: 2010

Casa Editrice italiana: Gp Publishing

edizione con sovracopertina, a 5,90 euro al volume

Traduzione: Manuela Capriati

Volumi: 5 (concluso)

TRAMA

Questo è un manga sui vampiri diverso dal solito, più psicologico e drammatico, rispetto agli schemi dei soliti racconti sui “succhiasangue”. Il suo unico difetto è che ha un finale un po’ aperto.

Una donna tenta il suicidio buttandosi da un edificio, e atterra proprio sopra il povero Ryo Minakawa che muore… ma solo per un minuto. Quando si risveglia in ospedale, i medici lo avvisano che il suo cuore si è fermato per sessanta secondi, ed è vivo per un soffio. Ryo nota anche che la sua pigmentazione è diventata più chiara, ma quel che è peggio, è che ha cominciato a vedere i fantasmi…

Una misteriosa donna dai capelli corti lo avvisa che è diventato un “vampiro”, ovvero una persona che metà è nel mondo dei vivi e metà nel mondo dei morti.

Un “vampiro” che dovrà anche mangiare…

IMMAGINI clicca per ingrandire

OPERE RELATIVE

Manga

– Vampir Tokubetsuhen: King and Baron Plus – spinoff

RECENSIONI

