SCHEDA

Titolo originale: Tensei Shitara Slime Datta Ken – (TenSura – 転生したらスライムだった件)

Titolo internazionale: That Time I Got Reincarnated as a Slime – In Regards to My Reincarnation as a Slime

Autore: Storia di Fuse, Disegni di Taiki Kawakami

Genere: seinen – azione, avventura, fantasy, harem

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: Marzo 2015 – in corso

Casa Editrice giapponese: Kodansha

Rivista: Shounen Sirius

Tratto: dalla serie di Light Novel “Tensei Shitara Slime Datta Ke”

Volumi: 10 (in corso)

Titolo in Italia: Vita da Slime

Anno di pubblicazione in Italia: Aprile 2018

Casa Editrice italiana: Star Comics

edizione standard a 4,90 € al numero

Volumi: 6 (in corso)

TRAMA

Satoru Mikami è un uomo di 37 anni che viene accoltellato da un rapinatore, ma per magia invece di morire, rinasce in un mondo parallelo fantasy, ma sotto forma di slime (una sorta di bolla gelatinosa). Trovatosi in una grotta, si rende conto che riesce a muoversi e a fare poco altro; ma per fortuna scopre di avere anche della capacità speciali, delle “skill” che possono permettergli di sopravvivere.

Finisce poi per errore nel covo di uno spaventoso drago, Veldra; ma incredibilmente i due diventano amici ed alleati. Iniziano così le avventure del nuovo Satoru, che si farà chiamare “Limur Tempest”.

Seppure in quella forma, lo slime riuscirà addirittura ad influenza il mondo in cui è finito.

OPERE RELATIVE

Light Novel

– Tensei Shitara Slime Datta Ke – romanzi

Anime

– Tensei Shitara Slime Datta Ken – serie tv

– Tensei Shitara Slime Datta Ken Oav – special

RECENSIONI

