anime – THAT TIME I GOT REINCARNATED AS A SLIME 3 – di Atsushi Nakayama

SCHEDA

Titolo originale: Tensei shitara Slime Datta Ken 3rd Season – (TenSura – 転生したらスライムだった件 第3期)

Titolo internazionale: That Time I Got Reincarnated as a Slime – In Regards to My Reincarnation as a Slime

Genere: serie tv – azione, avventura, fantasy

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 2 – in corso

Anno di uscita in Giappone: Aprile 2024 – in corso

Trasmissione: venerdì alle 23:00 (JST)

Tratto: dal manga “Vita da Slime“; a sua volta tratto dalla serie di Light Novel “Mi sono Reincarnato in uno Slime”.

Director: Atsushi Nakayama

Series Composition: Toshizo Nemoto

Character design: Ryoma Ebata

Music: Hitoshi Fujima

Studios: 8bit

Titolo in Italia: That Time I Got Reincarnated as a Slime, stagione 3

Anno di pubblicazione in Italia: 2024

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: Crunchyroll sub ita

Edizione italiana: Crunchyroll Italia

Sigle

Opening Theme:

“PEACEKEEPER” by STEREO DIVE FOUNDATION

Ending Theme:

“Believer” by Rin Kurusu

TRAMA

Per Rimuru è tornata l’ora di incontrare di nuovo Hinata Sakaguchi. Riuscirà a parlarle davanti ad una tazza di the o questo incontro si trasformerà in un combattimento all’ultimo sangue?

Terza stagione per Rimuru e i suoi amici!

DOPPIATORI

Doppiatori – Personaggi

Takuma Terashima – Satoru Mikami

Miho Okasaki – Rimuru

Yumiri Hanamori – Shizu

Asuna Tomari – Gobuta

Houchu Ohtsuka – Hakurō

Jun Fukushima – Gabiru

Jun Fukuyama – Leon

Kanehira Yamamoto – Rigurdo

Kazuya Nakai – Laplace

M.A.O – Shion

Makoto Furukawa – Benimaru

Rina Hidaka – Milim

OPERE RELATIVE

Light Novel

– Mi sono Reincarnato in uno Slime – opera capostipite

Anime

– That Time I Got Reincarnated as a Slime – serie tv, prequel – opera d’animazione capostipite

– That Time I Got Reincarnated as a Slime 2 – serie tv, prequel

– Tensei Shitara Slime Datta Ken Oav – special

Manga

– Vita da Slime

Videogames

– SLIME, ISEKAI Memories

RECENSIONI