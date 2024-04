anime – A CONDITION CALLED LOVE – di Tomoe Makino

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Hananoi-kun to Koi no Yamai – (花野井くんと恋の病)

Titolo internazionale: I’m Addicted to You. – A Condition Called Love

Genere: serie tv – scolastico, sentimentale

Target: shoujo

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 2 – in corso

Anno di uscita in Giappone: Aprile 2024 – in corso

Rete tv giapponese: TBS

Trasmissione: giovedì alle 23:56 (JST)

Tratto: manga di Morino Megumi.

Director: Tomoe Makino

Series Composition: Hitomi Amamiya

Character design: Akiko Satō

Music: yamazo

Studios: East Fish

Titolo in Italia: A Condition Called Love

Anno di pubblicazione in Italia: Aprile 2024

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: Crunchyroll, sub ita

Censura: no

Edizione italiana: Crunchyroll Italia

Sigle

Opening Theme:

“Kimi no Sei” by Sexy Zone

Ending Theme:

“Every Second” by Mina Okabe

Trailer



TRAMA

Hotaru Hinase è una ragazza che non capisce il romanticismo. Hananoi è un ragazzo che cerca la sua anima gemella.

Potrà nascere l’amore fra i due?

DOPPIATORI

Doppiatore – Personaggio

Kana Hanazawa – Hotaru Hinase

Chiaki Kobayashi – Saki Hananoi

OPERE RELATIVE

Manga

– Hananoi-kun to Koi no Yamai

