anime – AHAREN-SAN WA HAKARENAI (Aharen Is Indecipherable) – di Tomoe Makino, Yasutaka Yamamoto

SCHEDA

Titolo originale: Aharen-san wa Hakarenai – (阿波連さんははかれない)

Titolo internazionale: Aharen Is Indecipherable

Genere: serie tv – commedia, scolastico, sentimentale

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 4 – in corso

Anno di uscita in Giappone: Aprile 2022 – in corso

Rete tv giapponese: TBS – MBS

Trasmissione: sabato alle 02:25 (JST)

Tratto: manga di Asato Mizu.

Director: Tomoe Makino, Yasutaka Yamamoto

Series Composition: Takao Yoshioka

Character design: Yuko Yahiro

Music: monaca, Satoru Kousaki

Studios: Felix Film

In Italia: in visione, gratuita e legale, sottotitolata in italiano su Crunchyroll.

Titolo nello streaming in Italia: Aharen-san wa Hakarenai

Distributore: Crunchyroll Italia

Sigle:

Opening

“Hanarenai Kyori” by TrySail

Ending

“Kyori-Kan” by HaKoniwalily (eps 1-2)

“AHAREN HEART” by Inori Minase (ep 3-…)

Trailer



TRAMA

Dopo aver trascorso la scuola media senza amici, Raido è determinato ad averne ora che è al liceo. Inizia cercando di chiacchierare con la compagna di banco, Aharen, ma lei non gli risponde e anzi ha una faccia sempre indecifrabile.

Fino a quando non scopre che la ragazza è estremamente timida, fa fatica a parlare con gli altri; ma anche lei desidera avere degli amici. Ma quando comincia ad avere un rapporto con Raido, inizia anche ad essere un po’ troppo “appiccicosa”, perchè non capisce i confini personali.

DOPPIATORI

Doppiatore – Personaggio

Inori Minase – Reina Aharen

Takuma Terashima – Raido

Kana Hanazawa – Tōbaru Sensei

M.A.O – Mitsuki Ōshiro

Maria Sashide – Futaba

Natsumi Fujiwara – Atsushi

Yurie Kozakai – Miyahira Sensei

