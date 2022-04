anime – MONDAIJI-TACHI GA ISEKAI KARA KURU SOU DESU YO? (Problem children are coming from another world, aren’t they?) – di Yasutaka Yamamoto

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Mondaiji-tachi ga Isekai kara Kuru Sou Desu yo? – (問題児たちが異世界から来るそうですよ?)

Titolo internazionale: Problem children are coming from another world, aren’t they?

Genere: serie tv – azione, commedia, fantasy

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 10 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: Gennaio – Marzo 2013

Rete tv giapponese: AT-X

Trasmissione: sabato alle 01:30 (JST)

Tratto: serie di Light Novel

Director: Yasutaka Yamamoto

Chief Director: Keizou Kusakawa

Series Composition: Noboru Kimura

Script: Hideki Shirane (eps 4, 7) Noboru Kimura (5 episodes) Yasunori Yamada (eps 3, 5, 8)

Character design: Naomi Ide

Music: Shiroh Hamaguchi

Studios: Diomedéa

In Italia: inedito

Reperibilità: tradotto amatorialmente in italiano dal fansub Tanoshimi no Sekai.

Sigle:

Opening

“Black + White” by Iori Nomizu

Ending

1 “To Be Continued?” by Kaori Sadohara (eps 1-9)

2 “Bokutachi no Seiza” by Sadohara Kaori (ep 10)

Trailer



TRAMA

“Ragazzi e ragazze con talenti straordinari e tanta sofferenza, mi rivolgo a voi! Se aspirate a testare i vostri Doni, allora abbandonate i vostri amici, i vostri beni, il vostro mondo, e venite nel nostro Little Garden”

Sakamaki Izayoi, Kudou Asuka e Kasukabe You ricevono questo strano messaggio. Tutti loro decidono di rispondere a questo invito, e si ritrovano così in un nuovo mondo, “Little Garden”. Ma, sfortunatamente per i mittenti della lettera, questi ragazzi sono molto più problematici di quel che si penserebbe…

DOPPIATORI

Doppiatori giapponesi

Iori Nomizu – Kuro Usagi

Megumi Nakajima – Yō Kasukabe

Sarah Emi Bridcutt – Asuka Kudō

Shintarō Asanuma – Izayoi Sakamaki

OPERE RELATIVE

Light Novel

– Mondaiji-tachi ga Isekai kara Kuru Sou Desu yo?

– Last Embryo

Anime

– Mondaiji-tachi ga Isekai kara Kuru Sou Desu yo? Oav

RECENSIONI