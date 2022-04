anime – THE DEER KING: IL RE DEI CERVI (Shika no Ou: Yuna to Yakusoku no Tabi) – di Masashi Ando, Masayuki Miyaji

0 0 Voti Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Shika no Ou: Yuna to Yakusoku no Tabi – (鹿の王 ユナと約束の旅)

Titolo internazionale: The Deer King

Genere: film d’animazione – avventura, azione, fantasy

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di uscita in Giappone: Febbraio 2022

Durata: 120 minuti

Tratto: dalla serie di romanzi fantasy scritti da Nahoko Uehashi.

Director: Masashi Ando, Masayuki Miyaji

Series Composition: Taku Kishimoto

Script: Taku Kishimoto

Character design: Masashi Ando

Music: Harumi Fuuki

Studios: Production I.G

Titolo in Italia: The Deer King – Il Re dei Cervi

Anno di pubblicazione in Italia: 2022 (annunciato)

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: no

Edizione italiana: annunciato dalla Anime Factory. In uscita nei cinema italiani nel corso del 2022.

TRAMA

L’Impero di Zol ha attaccato il vicino paese di Aquafa, nonostante parte del suo territorio sia invaso da misteriosi cani neri che portano una terribile malattia, la “Febbre del lupo nero”.

Van è un soldato di Aquafa, catturato dal nemico e ridotto in schiavitù. Quando i cani infetti attaccano la miniera dove era prigioniero, riesce scappare assieme ad una bambina di nome Yuna.

Ma qualcuno è sulle loro tracce…

DOPPIATORI

Doppiatori giapponesi

Shinichi Tsutsumi – Van

Hisui Kimura – Yuna

Anne Watanabe – Sae

Ryōma Takeuchi – Hossal

Atsushi Abe – Yotal

Shinshū Fuji – Orphan

Tesshō Genda – Akafah King

Tomomichi Nishimura – Kenoi

Tooru Sakurai – Makoukan

Yoshito Yasuhara – Tohrim

OPERE RELATIVE

Romanzi

– Shika no Ou: Yuna to Yakusoku no Tabi – opera capostipite

Manga

– Shika no Ou: Yuna to Yakusoku no Tabi

