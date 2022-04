anime – UNA LETTERA PER MOMO (Momo e no Tegami) – di Hiroyuki Okiura

0 0 Voti Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Momo e no Tegami – (ももへの手紙)

Titolo internazionale: A Letter to Momo

Genere: film d’animazione – drammatico, soprannaturale

Rating: adatto a tutti

Durata: 120 minuti

Anno di uscita in Giappone: Aprile 2012

Tratto: storia originale

Director: Hiroyuki Okiura

Series Composition: Hiroyuki Okiura

Script: Hiroyuki Okiura

Character design: Hiroyuki Okiura, Masashi Ando

Music: Mina Kubota

Studios: Production I.G

Titolo in Italia: Una lettera per Momo

Anno di pubblicazione in Italia: 2012

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: Netflix

Edizione italiana: edito in home video dalla Dynit

Sigle:

Ending

“Where you’re a Beautiful Eagle, Mahoroba” by Yuko Hara

TRAMA

Dopo la morte del padre Momo si trasferisce con la madre dai nonni, in una piccola isola sperduta. Prima di lasciare la città trova sulla scrivania del padre una lettera indirizzata a lei, con però solo scritto “Cara Momo”. Cosa voleva dirgli?

Intanto, nella nuova abitazione, la ragazzina trova in soffitta tre demoni! Troppo imbranati per fare davvero paura, invece cominciano a fare amicizia con Momo, dato che solo lei riesce a vederli.

DOPPIATORI

Dubbing Director: Maria pia di Meo

Doppiatori italiani

Veronica Puccio – Momo Miyaura

Alan Bianchi – Kazuo Miyaura

Antonella Baldini – Ikuko Miyaura

Daniela Debolini – Sae Sadahama

Dante Biagioni – Sachio Sadahama

Emiliano Reggente – Yota

Gabriele Patriarca – Koichi

Monica Volpe – Umi

Paolo Marchese – Iwa

Davide Garbolino – Mame

Sergio Lucchetti – Kawa

