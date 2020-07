anime – JIN-ROH: UOMINI E LUPI – di Hiroyuki Okiura

A cura di Han e M.

SCHEDA

Titolo originale: Jin-Roh – Jin-Rou – (人狼)

Titolo internazionale: Jin-Roh: The Wolf Brigade

Genere: film d’animazione – drammatico, militare, mistero, psicologico, sentimentale, thriller

Rating: adatto ad un pubblico adulto (presenza di violenza)

Durata: 1 ora e 42 minuti

Anno di uscita in Giappone: 1999

Tratto: dall’universo narrativo del manga “Kenrou Densetsu” (“Kerberos Panzer Cop”, o “Kerberos saga”) di Kamui Fujiwara e Mamoru Oshii; inoltre la trama è ispirata alla favola di Cappuccetto Rosso

Director: Hiroyuki Okiura

Series Composition: Mamoru Oshii

Character design: Tetsuya Nishio

Music: orchestra composta da Hajime Mizoguchi, Hitoshi Watanabe, Keishi Urata, Mario Klemens, Masayoshi Furukawa, Tsuneo Imahori, Yoichi Okabe, Yoko Kanno

Studios: Production I.G

Titolo in Italia: Jin-Roh – Uomini e Lupi

Anno di pubblicazione in Italia: 2013, ristampato poi nel 2019

Trasmissione: no

Censura: no

Edizione italiana: edito in Dvd e Bluray dalla Yamato Video

Sigle:

Opening Theme:

“Jin-Roh – Main Theme” by the Czech Philharmonic Orchestra

Ending Theme:

“Grace – Jin-Roh – Main Theme – Omega” by the Czech Philharmonic Orchestra

Trailer italiano



TRAMA

“Noi non siamo uomini travestiti da cani, noi siamo lupi travestiti da esseri umani”

In un dopo guerra alternativo, la Germania ha vinto la Seconda Guerra Mondiale. Tokyo è sotto il controllo dell’esercito nipponico e tedesco, che hanno creato la Sicurezza Urbana (DIME), formata da uomini pesantemente armati e senza scrupoli, che deve far fronte alle sommosse e proteste dei cittadini.

Kazuki Fuse fa parte del DIME, ma dopo l’incontro con le “cappuccetto rosso”, giovani ragazze usate come agenti dai terroristi, ha sempre più dubbi sul suo operato.

DOPPIATORI

Doppiatori italiani

Lorenzo Scattorin: Hazuki Fuse

Debora Magnaghi: Kei Amemiya

Oliviero Corbetta: Atsushi Henmi

Marco Pagani: Bunmei Muroto

Mario Scarabelli: Hajime Handa

Riccardo Rovatti: Isao Aniya

Maurizio Scattorin: Hachiro Tōbe

Jenny De Cesarei: Nanami Agawa

Enrico Maggi: Voce narrante

