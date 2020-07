anime – BORUTO: NARUTO NEXT GENERATIONS – di Hiroyuki Yamashita, Toshiro Fujii, Masayuki Koda

A cura di Han

Titolo originale: Boruto: Naruto Next Generations

Titolo internazionale: Boruto: Naruto Next Generations

Genere: serie tv – azione, combattimento, ninja, fantasy

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 157 – in corso

Anno di uscita in Giappone: Aprile 2017 – in corso

Rete tv giapponese: TV Tokyo

Tratto: dal manga “Boruto: Naruto Next Generations“, e seguito ufficiale della serie tv “Naruto Shippuden“.

Directors: Hiroyuki Yamashita (1–66), Toshiro Fujii (#67–104), Masayuki Koda (105–…)

Chief Director: Noriyuki Abe

Series Composition: Ukyō Kodachi (story supervision) Makoto Uezu (1–66) Masaya Honda (67–…)

Character design:

Music: -yaiba-, Yasuharu Takanashi

Studios: Studio Pierrot

In Italia: in visione, gratuita e legale, sottotitolata in italiano su Crunchyroll.

Titolo nello streaming in Italia: Boruto: Naruto Next Generations

Distributore: Crunchyroll Italia

Sigle:

Opening Theme

1: “Baton Road” by KANA-BOON

2: “OVER” by Little Glee Monster

3: “It’s all in the game” by Qyoto

4: “Lonely Go!” by Brian the Sun

5: “Golden Time” by Fujifabric

6: “Teenage Dream” by miwa

7: “Hajimatte Iku Takamatte Iku” by Sambomaster

Ending Theme

1: “Dreamy Journey” by The Peggies

2: “Sayonara Moon Town” by Scenario Art

3: “Boku wa Hashiri Tsuzukeru” by MELOFLOAT

4: “Denshin Tamashii” by Game Jikkyousha Wakuwaku Band

5: “Kachou Fūgetsu” by Coala Mode

6: “Leica” by Bird Bear Hare and Fish

7: “Polaris” by hitorie

8: “Tsuyogari Loser” by ЯeaL

9: “Ride or Die” by Sky Peace

10: “Mikanseina Hikari-tachi” by Haruka Fukuhara

11: “Wish On” by LONGMAN

12: “Fireworks” by FlowBack

13: “Maybe I” by Seven Billion Dots

Trailer inglese (versione dvd)



TRAMA

ATTENZIONE! SPOILER SUL FINALE DELLA PRECEDENTE SERIE!

Boruto è figlio di Naruto, il settimo Hokage. Il ragazzo ha dei grossi contrasti con il padre ma nonostante ciò, lo rispetta come eroe e vorrebbe sorpassarne le capacità. Quando incontra Sasuke, padre dell’amica Sarada, gli chiede di diventare suo apprendista.

Intanto la fragile pace tra i paesi dei ninja, conquistata dopo la Quarta Guerra Shinobi, è minacciata da un nuovo nemico…

DOPPIATORI

Yuko Sanpei – Boruto Uzumaki

Kokoro Kikuchi – Sarada Uchiha

Atsushi Abe – Inojin Yamanaka

Aya Endo – Sumire Kakei

Chie Nakamura – Sakura Uchiha

Chihiro Ikki – Denki Kaminarimon

Daisuke Namikawa – Momoshiki Ōtsutsuki

Hidenori Takahashi – Konohamaru Sarutobi

Hiroki Yasumoto – Kinshiki Ōtsutsuki

Junko Takeuchi – Naruto Uzumaki

Juri Nagatsuma – Tsubaki Kurogane

Kazuya Nakai – Urashiki Ōtsutsuki

Keisuke Koumoto – Kagura Karatachi

Kenjiro Tsuda – Jigen

Kensho Ono – Shikadai Nara

Nana Mizuki – Hinata Uzumaki

Natsumi Yamada – Wasabi Izuno

Ryō Nishitani – Metal Lee

Ryohei Kimura – Shizuma Hoshigaki

Ryoko Shiraishi – Chōchō Akimichi

Ryūichi Kijima – Mitsuki

Sara Matsumoto – Namida Suzumeno

Shinji Kawada – Shino Aburame

Shinya Hamazoe – Iwabee Yuino

Showtaro Morikubo – Shikamaru Nara

Tomomichi Nishimura – Ōnoki

OPERE RELATIVE

Manga

– Naruto – opera capostipite

– Naruto Extra

– Boruto: Naruto Next Generations

– Rock Lee, Prodezze di un giovane ninja – spinoff comico

Romanzi:

– Naruto: Cuore di ragazzo, sangue di demone

– Naruto: La leggenda dei ninja coraggiosi

– Naruto: Le cronache del tuono – Il giorno del pianto del lupo

– Naruto: Kakashi – Fulmini in un cielo gelido

– Naruto: Shikamaru – Una nuvola alla deriva del silenzio

– Naruto: Sakura – Pensieri d’amore trasportati da un vento primaverile

– Naruto: Il Villaggio della Foglia – Il Giorno delle Nozze

– Naruto: Gaara – Miraggio in una tempesta di sabbia

– Naruto: Alba – Fiori del male dischiusi

– Naruto: Itachi – Il giorno

– Naruto: Itachi – La notte

– Naruto: Sasuke – La luce del mattino

– Naruto: La nuova generazione della Foglia – Ninja alle terme

Sono inoltre usciti dei romanzi per ogni film (stesso titolo)

Serie tv:

– Naruto (220 puntate, che equivale ai primi 27 numeri del manga) – prequel

– Naruto Shippuden (dal 28 volume del fumetto, alla fine) – prequel

– Naruto: Shippuden, Itachi Shinden hen: Hikari to Yami (contato anche come puntate dalla 451 alla 458 della serie tv Shippuuden) – prequel

– Rock Lee, no Seishun Full Power Ninden – spinoff comico

Film d’animazione:

1) Naruto the Movie: La primavera nel Paese della Neve

2) Naruto il film: La leggenda della pietra di Gelel

3) Naruto il film: I guardiani del Regno della Luna Crescente

4) Naruto Shippuden: L’esercito fantasma

5) Naruto Shippuden: Il maestro e il discepolo

6) Naruto Shippuden: Eredi della volontà del Fuoco

7) Naruto Shippuden il film: La torre perduta

8) Naruto il film: La prigione insanguinata

9) Naruto: La via dei ninja

10) The Last: Naruto the Movie

11) Boruto: Naruto the movie – storia alternativa

O.A.V.:

1) Naruto: Akaki Yotsuba no Clover o Sagase

2) L’acqua dell’eroe/ Battaglia al Villaggio della Cascata

3) Naruto: Konoha no Sato no Dai Undokai

4) Naruto Narutimate Hero 3

5) Shippu! Konoha Gakuen Den!

6) Naruto: The Cross Roads

7) Naruto e il genio della lampada

8) Naruto x UT

9) Un esame dei chunin ardente! Naruto contro Konohamaru!

10) Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Generations OVA: Madara vs Hashirama

11) Sunny Side Battle!

12) Ninja Katsugeki

13) Naruto ga Hokage ni Natta Hi

Videogames

– Naruto Uzumaki Chronicles

– Naruto Uzumaki Chronicles 2

– Naruto Ultimate Ninja

– Naruto Ultimate Ninja 2

– Naruto Ultimate Ninja 3

– Naruto Ultimate Ninja 4

– Naruto Shippuden Ultimate Ninja 5

