videogames – NARUTO: RISE OF NINJA

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Beppe Black Red

SCHEDA

Titolo originale: Naruto: Rise of Ninja

Titolo internazionale: Naruto: Rise of Ninja

Genere: Picchiaduro 3D

Piattaforma: esclusiva per Xbox 360

Supporto: 1 dvd

Anno di uscita: 2007

Paese: Giappone – Canada

Tratto: dala serie tv “Naruto”

Classificazione PEGI: +12 anni.

Sviluppatore: Ubisoft Montreal

Publisherse: Ubisoft

Titolo in Italia: Naruto: Rise of Ninja

Anno di pubblicazione in Italia: 2007

Lingua: inglese/giapponese con sottotitoli in italiano

Trailer



CARATTERISTICHE E MODALITA’

Picchiaduro 3d D dove bisognerà affrontare un avversario, e cercare di sconfiggerlo azzerando la sua barra dei punti vita attraverso arti marziali, oggetti o tecniche chakra in arene a 2 livelli di profondità e in parte distruggibili.

Particolarità del gioco è il fatto che per utilizzerà le tecniche Chakrà bisognerà formare i sigilli con le levette analogiche (tenendo insieme i tasti dorsali).

Le modalità presenti nel gioco sono :

Storia: dove usando Naruto dovremo esplorare il villaggio della foglia (e zone vicine) svolgendo missioni e affrontando banditi e rivali.

combattimento: dove confrontarci contro un amico e la CPU in diversi scontri singoli o attraverso la modalità torneo

Online: dove si potranno affrontare online gli utenti da ogni parte del mondo.

Allenamento: dove fare pratica decidendo diversi parametri anche della CPU

Contenuti esclusivi: dove scaricare personaggi DLC e contenuti extra.

Xbox live Marketplace: dove entrare nel menù XBox Live per leggere messaggi e le statistiche del proprio profilo utente.

I personaggi disponibili nel gioco sono 16:

Naruto Uzumaki

Sakura Haruno

Kakashi Hatake

Neji Hyuga

Rock Lee

Kiba Inuzuka

Gaara

Sasuke Uchiha

Orochimaru

Haku

Zabusa Momochi

Da ottenere scaricandoli come DLC

Jiraiya

Shikamaru Nara

Choji Akimichi

Hiruzen Sarutobi /il Terzo Hokage

Temari

IMMAGINI clicca per ingrandire

CURIOSITA’

– Si tratta del primo titolo basato sull’anime di Naruto ad approdare su una console Microsoft nonchè un titolo esclusivo per X-Box 360.

– Nel gioco compaiono diversi personaggi non giocabili affrontabili durante la modalità storia come Mizuki, il maestro Iruka, Konohamaru e diversi banditi.

– Il gioco riproduce diverse musiche ufficiali tratti dall’anime

– il gioco si ispira dal primo volume del manga, alla sconfitta di Gaara durante l’esame Chunin (volumi dal numero 1 al 16 del manga e puntate dal numero 1 a 80 dell’anime)

OPERE RELATIVE

Manga

– Naruto – opera capostipite

– Naruto Extra

– Boruto: Naruto Next Generations

– Rock Lee, Prodezze di un giovane ninja – spinoff comico

Serie tv:

– Naruto (220 puntate, che equivale ai primi 27 numeri del manga)

– Naruto Shippuden (dal 28 volume del fumetto, alla fine)

– Naruto: Shippuden, Itachi Shinden hen: Hikari to Yami (contato anche come puntate dalla 451 alla 458 della serie tv Shippuuden)

– Boruto: Naruto Next Generations

– Rock Lee, no Seishun Full Power Ninden – spinoff comico

Film d’animazione:

1) Naruto the Movie: La primavera nel Paese della Neve

2) Naruto il film: La leggenda della pietra di Gelel

3) Naruto il film: I guardiani del Regno della Luna Crescente

4) Naruto Shippuden: L’esercito fantasma

5) Naruto Shippuden: Il maestro e il discepolo

6) Naruto Shippuden: Eredi della volontà del Fuoco

7) Naruto Shippuden il film: La torre perduta

8) Naruto il film: La prigione insanguinata

9) Naruto: La via dei ninja

10) The Last: Naruto the Movie

11) Boruto: Naruto the movie

O.A.V.:

1) Naruto: Akaki Yotsuba no Clover o Sagase

2) L’acqua dell’eroe/ Battaglia al Villaggio della Cascata

3) Naruto: Konoha no Sato no Dai Undokai

4) Naruto Narutimate Hero 3

5) Shippu! Konoha Gakuen Den!

6) Naruto: The Cross Roads

7) Naruto e il genio della lampada

8) Naruto x UT

9) Un esame dei chunin ardente! Naruto contro Konohamaru!

10) Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Generations OVA: Madara vs Hashirama

11) Sunny Side Battle!

12) Ninja Katsugeki

13) Naruto ga Hokage ni Natta Hi

Romanzi:

– Naruto: Cuore di ragazzo, sangue di demone

– Naruto: La leggenda dei ninja coraggiosi

– Naruto: Le cronache del tuono – Il giorno del pianto del lupo

– Naruto: Kakashi – Fulmini in un cielo gelido

– Naruto: Shikamaru – Una nuvola alla deriva del silenzio

– Naruto: Sakura – Pensieri d’amore trasportati da un vento primaverile

– Naruto: Il Villaggio della Foglia – Il Giorno delle Nozze

– Naruto: Gaara – Miraggio in una tempesta di sabbia

– Naruto: Alba – Fiori del male dischiusi

– Naruto: Itachi – Il giorno

– Naruto: Itachi – La notte

– Naruto: Sasuke – La luce del mattino

– Naruto: La nuova generazione della Foglia – Ninja alle terme

Sono inoltre usciti dei romanzi per ogni film (stesso titolo)

Videogames

– Naruto Uzumaki Chronicles

– Naruto Uzumaki Chronicles 2

– Naruto Ultimate Ninja

– Naruto Ultimate Ninja 2

– Naruto Ultimate Ninja 3

– Naruto Ultimate Ninja 4

– Naruto Shippuden Ultimate Ninja 5

LINK inerenti alla serie

Materiale su “Naruto” presente sul sito:

RECENSIONI