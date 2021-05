videogames – SUPER MARIO BROS.: THE LOST LEVELS

0 0 Voti Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Beppe Black Red

SCHEDA

Titolo originale: Sūpā Mario Burazāzu Tsū (スーパーマリオブラザーズ 2)

Titolo internazionale: Super Mario Bros.: The Lost Levels

Genere: Platform a livelli

Piattaforma: Nintendo Entertainment System, (con l’uso del Famicom Disk System) Super Nintendo (remake),Game Boy Color, Game Boy Advance. (remake), Nintendo 3DS, Nintendo Wii, Nintendo Wii U.

Supporto: Cartuccia

Anno di uscita: 1986

Paese: Giappone

Giocatori: 1

Classificazione PEGI: + 3 anni

Sviluppatore: Nintendo

Publisherse: Nintendo

Direzione: Shigeru Miyamoto

Musiche: Kōji Kondo

Titolo in Italia: Super Mario Bros.: The Lost Levels

Anno di pubblicazione in Italia: 1993

Lingua: inglese

TRAMA

(La trama è la stessa del precedente gioco)

Bowser ha invaso il regno dai funghi rapendo la principessa Peach rinchiudendola nel suo castello. Mario e suo fratello Luigi però hanno deciso che la salveranno dalle grinfie del perfido mostro.

Riusciranno i due idraulici a salvare la principessa e a riportare la pace nel regno?

IMMAGINI clicca per ingrandire

SPECIFICHE DI GIOCO

Platform a Livelli orizzontale, il cui scopo è quello di superare i vari nemici (senza morire), attraversando 8 diversi “mondi” formati da 4 livelli

fino ad arrivare al livello finale (formato da un castello con ostacoli di fuoco) dove al termine ci sarà Browser come Boss.

Sono inoltre presenti alcuni livelli denominati A, B, C, D e il mondo 9, (noto anche come “Fantasy World”) raggiungibili solo soddisfacendo delle particolari condizioni; i livelli inoltri sono molto più lunghi e difficili del precedente capitolo.

Nei Livelli è possibile potenziarsi con dei bonus come il fungo (il rosso fa crescere mentre quello verde donerà una vita) fiori (che danno il potere del fuoco) e stelle (che rendono imbattibili)

CURIOSITA’

– Il gioco è un seguito di Super Mario Bros 2.

– Il Gioco è arrivato in Europa solo nel 1993 all’interno di Super Mario Bros All Stars per SNES con il nome di “The lost Level” con una grafica migliorata rispetto all’originale.

– Il gioco compare all’interno di Super Mario Bros Deluxe per Game Boy color.

– il gioco sfrutta una periferica del Famicom chiamata Famicom Disk System, che consiste nell’uso di floppy disk da inserire in un apposito dispositivo posto sotto la console.

– Il gioco risulta essere una versione più complessa e difficile del predecessore, tanto che sulla cover giapponese, vicino al titolo c’è un sigillo, sul quale figura la scritta “For Super Players”

OPERE RELATIVE

Videogames

Mario appare nei seguenti giochi (serie principale):

– Mario Bros.

– Super Mario Bros.

– Super Mario Bros. 2

– Super Mario Bros. 3

– Super Mario Land

– Super Mario World

– Super Mario Land 2: 6 Golden Coins

– Wario Land: Super Mario Land 3

– Super Mario World 2: Yoshi’s Island

– Super Mario 64

– Super Mario Sunshine

– Super Mario 64 DS

– New Super Mario Bros.

– Super Mario Galaxy

– New Super Mario Bros. Wii

– Super Mario Galaxy 2

– Super Mario 3D Land

– New Super Mario Bros. 2

– New Super Mario Bros. U

– Super Mario Odyssey

– Super Mario All Stars

Live action

– Super Mario Bros. – film

RECENSIONI