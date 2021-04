videogames – SUPER MARIO LAND 2: 6 GOLDEN COINS

0 0 Voti Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Sūpā Mario Rando Tsū: Muttsu no Kinka – (スーパーマリオランド2 6つの金貨)

Titolo internazionale: Super Mario Land 2: 6 Golden Coins

Genere: Platform a livelli

Piattaforma: Game Boy

Supporto: Cartuccia

Anno di uscita: 1992

Paese: Giappone

Classificazione PEGI: + 3 anni

Produttore: Nintendo

Pubblicazione: Nintendo

Direzione: Hiroji Kiyotake

Musiche: Kazumi Totaka

Titolo in Italia: Super Mario Land 2: 6 Golden Coins

Anno di pubblicazione in Italia: 1994

Lingua: inglese

TRAMA

Mentre Mario era impegnato a salvare il regno di Sarasaland, il perfido Wario ha invaso l’isola di Marioland stregando i suoi abitanti e incoronandosi Re!

Mario decide allora di scacciare l’invasore ma per farlo dovrà superare e sconfiggere i boss di sei Zone specifiche: Tree Zone, Macro Zone, Pumpkin Zone, Mario Zone, Turtle Zone e Space Zone conquistando il diritto di affrontare l’usurpatore, ma non sarà una sfida facile…

SPECIFICHE DI GIOCO

Platform a Livelli, il cui scopo è quello di superare i vari nemici (senza morire), fino ad arrivare al livello finale che Mario affrontare un Boss e poi gudagnare una moneta; conquistate tutte e sei si avrà accesso al castello di Wario, ma se si fa Game Over si perderanno anche le monete dei boss già sconfitti e sarà necessario sconfiggerli nuovamente.

CURIOSITA’

– Il gioco è un seguito di Super Mario Land.

– Il Gioco fa debuttare il personaggio di Wario che sarà protagonista del Sequel Super Wario Land 3

– Nel gioco è presente la canzone di Totaka può essere ascoltata nella schermata del Game Over aspettando esattamente 2 minuti e 30 secondi.

– Il Boss della Space Zone è l’alieno Tatanga, nemico finale del primo Super Mario Land.

– Official Nintendo Magazine ha posizionato il gioco al nono posto nella lista dei “100 migliori giochi Nintendo” mentre Nintendo Power lo ha classificato come terzo miglior gioco per Game Boy/Game Boy Color, apprezzandone i miglioramenti rispetto a Super Mario Land e l’incredibile grafica per una console portatile.

