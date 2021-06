videogames – SUPER MARIO 2

0 0 Voti Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Beppe

SCHEDA

Titolo originale: Sūpa Mario USA (スーパーマリオUSA)

Titolo internazionale: Super Mario Bros. 2: Mario Madness o Mario Madness/Mario Mania

Genere: Platform a livelli

Piattaforma: Arcade, Nintendo Entertainment System, Super Nintendo (Remake), Game Boy Advance

Supporto: Cartuccia

Anno di uscita: 1988

Paese: Giappone, Usa

Giocatori: 1

Classificazione PEGI: + 3 anni

Sviluppatore: Nintendo

Publisherse: Nintendo

Direzione: Shigeru Miyamoto

Musiche: Kōji Kondo

Titolo in Italia: Super Mario Bros.: 2

Anno di pubblicazione in Italia: 1992

Lingua: inglese

TRAMA

Una notte Mario e i suoi amici fanno lo stesso sogno, in cui trovano una porta misteriosa; che una volta attraversata porta nel Subcon la terra dei sogni, un mondo un tempo pacifico ma che ora a causa del perfido Wart è nel caos più totale.

Il giorno dopo mentre erano a fare un Picnic, i nostri eroi trovano all’interno di una caverna la stessa scalinata e porta e decidono di entrare per salvare la terra dei sogni!

Ci Riusciranno?

IMMAGINI clicca per ingrandire

CURIOSITA’

Platform a Livelli orizzontale in cui dopo aver scelto un personaggio fra Mario, Luigi, Toad e la Principessa Peach (ognuno con i suoi punti deboli e di forza) è quello di superare i vari nemici (senza morire), Arrivando alla fine del livello e affrontando poi in alcuni il Boss.

Rispetto ai giochi Precedenti è possibile lanciare piante e sollevare oggetti da lanciare contro i nemici; cosi come è presente un una barra della vita formata da 2 che è possibile aumentare fino a un massimo di 4 barre attraverso prendendo le pozioni nel livello.

Dopo ogni livello le monete raccolte si utilizzano in una slot machine che dà la possibilità di vincere vite.

CURIOSITA’

– Il gioco è un seguito di Super Mario Bros 2.

– E’ stato il primo gioco della serie a permettere di scegliere chiaramente un personaggio diverso oltre a Mario.

– Il gioco è arrivato prima negli Usa (1988),poi in Europa (1989) e Giappone (1992).

– Il gioco compare, con una grafica migliorata all’interno della raccolta Super Mario All-Stars del 1993 per SNES.

– Il gioco è molto diverso una versione modificata di un gioco giapponese non legato a Mario, Yume Kōjō: Doki Doki Panic (1987).

OPERE RELATIVE

Videogames

Mario appare nei seguenti giochi (serie principale):

– Mario Bros.

– Super Mario Bros.

– Super Mario Bros.: The Lost Levels

– Super Mario Bros. 3

– Super Mario Land

– Super Mario World

– Super Mario Land 2: 6 Golden Coins

– Wario Land: Super Mario Land 3

– Super Mario World 2: Yoshi’s Island

– Super Mario 64

– Super Mario Sunshine

– Super Mario 64 DS

– New Super Mario Bros.

– Super Mario Galaxy

– New Super Mario Bros. Wii

– Super Mario Galaxy 2

– Super Mario 3D Land

– New Super Mario Bros. 2

– New Super Mario Bros. U

– Super Mario Odyssey

– Super Mario All Stars

Live action

– Super Mario Bros. – film

RECENSIONI