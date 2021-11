videogames – SWORD ART ONLINE RE: HOLLOW FRAGMENT

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Byron

SCHEDA

Titolo originale: Sword Art Online Re: Hollow Fragment – (ソードアート・オンライン -ホロウ・フラグメント-)

Titolo internazionale: Sword Art Online Re: Hollow Fragment

Genere: fantasy (isekai), azione, gioco di ruolo

Piattaforma: Windows, Ps4

Anno di uscita: 2015

Paese: Giappone

Tratto: dalla serie tv “Sword Art Online” (a sua volta tratta da una serie di light novel)

Classificazione PEGI o Rating: + 12

Sviluppatore: Bandai Namco Entertainment

Publisherse: Bandai Namco Entertainment

Titolo in Italia: Sword Art Online Re: Hollow Fragment

Anno di pubblicazione in Italia: 2015

Lingua: inglese, giapponese (assente l’italiano)

Trailer (inglese)



TRAMA

La trama del gioco si sviluppa nel contesto del 14 episodio della prima serie tv, con uno sviluppo alternativo della storia… Kirito farà nuove amicizie e intraprenderà altre avventure.

“Sword Art Online Re: Hollow Fragment” è la riedizione di “Infinity Moment”, più l’aggiunta di “Hollow Fragment”.

IMMAGINI clicca per ingrandire

OPERE RELATIVE

Light novel

– Sword Art Online – opera capostipite

– Sword Art Online Progressive

– Sword Art Online Alternative: Gun Gale Online

– Sword Art Online Alternative: Clover’s Regret

Anime

1- Sword Art Online – serie tv – opera d’animazione capostipite

2- Sword Art Online II – serie tv

3- Sword Art Online: Alicization – serie tv

4- Sword Art Online: Alicization – War of Underworld – serie tv

5- Sword Art Online: Alicization War of Underworld Part 2 – serie tv

– Sword Art Online Alternative: Gun Gale Online – serie tv – spinoff

– Sword Art Online: Extra Edition – oav

– Sword Art Online: Fatal Bullet: The third episode – oav

– Sword Art Online: Ordinal Scale – film d’animazione

Manga

– Sword Art Online Aincrad

– Sword Art Online Fairy Dance

– Sword Art Online Calibur

– Sword Art Online: Girls Ops

– Sword Art Online Progressive

– Sword Art Online Phantom Bullet

– Sword Art Online Mother’s Rosario

– Sword Art Online: Alicization

– Sword Art Online Hollow Realization

– Sword Art Online – Ordinal Scale

– Sword Art Online Alternative: Gun Gale Online

LINK inerenti alla serie

Materiale su “Sword Art Online” presente sul sito:

RECENSIONI